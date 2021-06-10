 

Выпав с балкона дома в Стамбуле после ссоры с бойфрендом-дрессировщиком погибла Украинская модель

События Сегодня, 09:2370
Выпав с балкона дома в Стамбуле после ссоры с бойфрендом-дрессировщиком погибла Украинская модель

В Турции - вторая загадочная смерть украинки за полгода.

В январе под Бодрумом в съемной квартире обнаружили мертвой 29-летнюю Кристину Новицкую, с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках, назвав это затем самоубийством. А вчера вечером, 11 июня, в Стамбуле  выпала из балкона пятого этажа дома в жилом комплексе 33-летняя уроженка Сум Анжелика Срабьянц, которая представлялась моделью.

Девушка умерла в карете скорой помощи по дороге в больницу от тяжелых травм, полученных после падения. Перед гибелью Срабьянц поссорилась с бойфрендом, турецким дрессировщиком собак влиятельных людей Бураком Эрджаном, с которым они вместе жили.

Выпав с балкона дома в Стамбуле после ссоры с бойфрендом-дрессировщиком погибла Украинская модель
Выпав с балкона дома в Стамбуле после ссоры с бойфрендом-дрессировщиком погибла Украинская модель

В тот вечер пара ужинала в ресторане, выпивала. В такси по дороге домой они начали ссориться из-за ревности, Срабьянц ударила парня кулаком в лицо и рассекла ему бровь. Затем, как видно из записей камеры видеонаблюдения, босая последовала за Эрджаном в лифт. То, что происходило в квартире, известно со слов турка. Также он записал двухминутное видео, которое, впрочем, не раскрывает до конца того, что случилось на балконе.   

Выпав с балкона дома в Стамбуле после ссоры с бойфрендом-дрессировщиком погибла Украинская модель

"Эрджан утверждает, что зайдя в квартиру, спор продолжился, он пошел в ванную, а девушка выбежала на балкон и повисла на перилах. И что он пытался ее спасти, схватил за руку, но она выскользнула, упала вниз и разбилась. На видео, которое он записал, видны только руки девушки и слышно, как она кричит имя парня: "Бурак, Бурак", он отвечает "Иди сюда", затем она кричит "Пожалуйста!" (Please! - они общались на английском языке). Это было ее последнее слово. На видео виден момент падения. Вопрос в том, почему Эрджан записывал видео вместо того, чтобы вытягивать девушку. В их квартире обнаружили наркотики.  Эрджан уверяет, что его девушка и раньше пыталась покончить с собой, пыталась резать вены. Сам он задержан по подозрению в умышленном убийстве (статью могут переквалифицировать)", - рассказал "Стране" источник в правоохранительных органах Стамбула.

О самой Срабьянц известно, что она - выпускница Сумской академии банковского дела, а в Турции работала моделью и много путешествовала - в мае отдыхала в одном из самых дорогих отелей Бодрума Lujo, где останавливался после победы на выборах Зеленский, затем тусил экс-глава офиса президента Андрей Богдан. А год назад модель ездила на Бали и в Париж.

Выпав с балкона дома в Стамбуле после ссоры с бойфрендом-дрессировщиком погибла Украинская модель

"Она была очень светлой, доброй. У них с Бураком была большая любовь, не могу поверить, что он причастен к ее гибели. Как и не могу поверить, что она сама могла выпрыгнуть, слишком уж она любила жизнь, путешествия", - сказала нам ее подруга Юлия.       

 

Тем временем на странице парня в соцсетях оставляют комментарии с упрёками.

"Хотелось бы, чтобы ты любил женщину так же, как любишь животных", - написал турок Яман Озтюрк под фото Эрджана, сделанным пять дней самой Анжеликой.

Гибель Срабьянц - уже третий инцидент с украинками в Турции на последний год. В январе, как мы написали, при невыясненных обстоятельствах нашли мертвой нашу соотечественницу Кристину Новицкую, а в августе прошлого года на пляже курорта Чешме на Эгейском побережье охранники избили 24-летнюю Дарьею Кирилюк, в избиении подозревали ее турецкого бойфренда Барана Гюнеша. 

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