Нелегальную вечеринку в центре города в Париже разогнала полиция

В субботу, 12 июня, во французском Париже, сотни молодых людей собрались на вечеринку на Эспланаде Инвалидов. Сотрудники полиции разогнали участников, трое людей задержаны.

Об этом сообщает префектура полиции города в своем Тwitter-аккаунте.

"Силы правопорядка в настоящее время проводят действия по удалению с эспланады Инвалидов людей, не соблюдающих установленные санитарные правила", - говорится в сообщении.

Во Франции установлен комендантский час, который начинается в 23:00 и они его нарушают.

На некоторых видео с места событий можно увидеть, как участники вечеринки прыгают по машине и бросают снаряды в полицейских.

"Эспланада была эвакуирована полицией в 23:00, 3 человека задержаны", - сообщили в полиции.