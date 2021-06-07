В кустах в Киеве недалеко от Кирилловской церкви нашли тело женщины без одежды

В Киеве на улице Телиги в р-не Кирилловской церкви мужчина обнаружил тело женщины без одежды.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Тело было найдено случайным прохожим по имени Анатолий. Он и вызвал правоохранителей.

Как рассказал Анатолий, он шел со стороны стадиона "Спартак" в направлении Дорогожичей. Судя по описанию места, тело женщины он обнаружил в районе Кирилловской церкви

"Я шел на Дорогожичи, со стороны "Спартака". Я не знал, что на заправках есть туалеты. Зашел в кусты, подальше от людей, чтобы меньше было видно и увидел, что лежит человек, а возле него мухи. Я побежал сразу на заправку и вызвал полицию", - рассказал он.