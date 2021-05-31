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События Сегодня, 13:1864
Какие зарплаты будут в университете будущего Зеленского рассказал Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что заработная плата преподавателей Президентского университета будущего будет стартовать с 4000 "долларов или евро".

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Давайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, то он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в четыре тысячи, хотя бы стартовать с этого. Но это будут лучшие, которые есть", - сказал чиновник.

Напомним, во время президентской кампании Зеленский обещал, что сможет обеспечить зарплату для всех преподавателей в размере четырех тысяч долларов. 

"Когда мы были на Кипре… Кипр – воюющая страна. Ну как воюющая, там замороженный конфликт. И в этой части, греческой, там все хотят стать учителями. Там что-то такое – 3-4 тысячи зарплата", - сказал тогда Зеленский.

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Теги: news, новости, Украина, Зарплаты, Университет, будущего, 7dniv, 7dnivinfo  
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