Разобраться, как Бузова попала на сцену МХАТ потребовал Зюганов

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов потребовал, чтобы министерство культуры РФ разобралось с приглашением певицы Ольги Бузовой на роль в спектакле столичного МХАТ имени Горького.

Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

"МХАТ нес на своей сцене прекрасные произведения, Татьяна Доронина вообще гений в своем деле. Но если Бузову туда "засунули", то я не знаю, куда смотрят и министр культуры, и все остальные", - сказал опытный политик.

Зюганов констатировал, что подобные случаи вроде приглашения Бузовой в спектакль иллюстрируют в целом "стиль нынешней власти" и правящей партии. Последняя, по его словам, не любит свою культуру и не понимает, что такое "русский дух и русский мир".