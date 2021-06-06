На трассе под Каховкой АТОшники бросились догонять полицейского и получили по пуле из "травмата"

В субботу, 12 июня, полицейский открыл стрельбу из травматического оружия на трассе "Одесса - Мелитополь - Чаплынка", в районе Каховки.

В результате пострадали двое людей.

Об этом сообщают "Каховские новости".

Инцидент произошел около 11:00. Автомобиль, выезжавший на трассу со стороны села Цукуры в сторону Коробков, вопреки ПДД не предоставил преимущество другой машине, за рулем которой был экс-участник АТО.

В результате возникла аварийная ситуация. ДТП не произошло, однако водитель, который едва не пострадал, решил догнать нарушителя. Им, по информации журналистов, оказался старший инспектор по особым поручениям УОАЗОР ГУНП в Днепропетровской области Павел Заяц.

В результате полицейский выстрелил из травматического оружия в ногу догнавшего его водителя. Также пулю в живот получил его товарищ - также бывший участник АТО. Один из мужчин попал в больницу.

Также сообщается, что за стрельбой наблюдали из салона машины трое детей. На место происшествия прибыли полицейские, оперуполномоченные внутренней безопасности и следователи ГБР, которые приняли заявления о преступлении и провели необходимые следственные действия.