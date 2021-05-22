Вакцинированные музыканты Буйнов и Кузьмин слегли с коронавирусом

Сразу две российские звезды оказались в больнице из-за коронавируса.

Сначала был госпитализирован Александр Буйнов, а затем о заражении сообщил и Владимир Кузьмин. Ранее они оба прошли вакцинацию.

Об этом певцы рассказали в своих соцсетях.

66-летний Кузьмин попросил поклонников не переживать и посоветовал лучше заботиться о своем здоровье. "Привет, я в госпитале. Врачи говорят, что благодаря вакцине сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной", — сказал певец.

При этом он напомнил, что в Москве фиксируют большое количество заражений.

В этой же больнице лежит и Александр Буйнов. По словам исполнителя, он чувствует себя вполне бодро. Рассказал, что через душевую у него есть выход ну улицу, но туда ему выходить еще нельзя. "Господи, как же хочется погулять-то", — написал 71-летний певец.

В комментариях друга поддержали Лолита Милявская, Игорь Крутой, Ида Достман, Анита Цой. Последняя отреагировала на жалобы звезды, который страдает без физических нагрузок. "Саня, потом займешься спортом. Пока лечись", — написала певица.