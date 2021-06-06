С машины испанского атташе в Киеве украли дипломатические номера

В пятницу, 11 июня, на Кловском спуске в Печерском районе Киева с машины испанского атташе украли дипломатические номера.

Инцидент произошел рядом с торгово-экономическим представительством посольства Испании в Украине.

Об этом "Стране" сообщили информированные источники в МВД.

Ворам приглянулись дипломатические номера автомобиля,на котором передвигается по работе атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Испании в Украине Моника Эмилия Хункера Лантеро.

Неизвестно, как охрана атташе прозевала воров, которые "увели" номера с ее автомобиля. Возможно, эти номерные знаки злоумышленники планировали использовать для прикрытия своей преступной деятельности, ведь согласно Венской конвенции, сотрудники посольств имеют дипломатический иммунитет, и автомобили с буквенной аббревиатурой "DP" полиция не останавливает, также их не трогают эвакуаторы - чтобы не спровоцировать международный скандал.

По факту кражи правоохранители завели уголовное производство по ч. 1 ст.185 УК Украины - кража. Однако воров, покусившихся на имущество испанского экономического атташе, пока не поймали.