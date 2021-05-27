Главную ошибку в войне против Советского Союза назвали в Германии

Немецкий журналист Йоханн Альтхаус назвал главную ошибку, которая привела к поражению Вермахта в войне с Советским Союзом.

Об этом говорится в статье газеты Die Welt.

Как рассказал Альтхаус, нацистское руководство неверно интерпретировало быстрые победы своей армии в Европе. Быстрый захват Польши, Франции, Норвегии и Югославии убедил фашистов, что блицкриг возможен и в СССР.

По его мнению, подобные мысли в стране были очень популярны благодаря пропагандистским фильмам. Одним из них был "Победа на Западе", вышедший на экраны немецких кинотеатров в феврале 1941 года.

"Едва ли кто-нибудь из посмотревших "Победу на Западе" смог не проникнуться мыслью, что благодаря стратегии молниеносной войны вермахт способен одолеть всех мыслимых и немыслимых противников", — считает Альтхаус.

Также в материале говорится, что военный историк и автор труда "Легенда о блицкриге" Карл-Хайнц Фризер доказывал в своих работах, что успех Третьего рейха "основывался на непостижимых случайностях, ошибках западных союзников и самодеятельности некоторых отчаянных танковых генералов".

"Вожди были уверены, что обладают единственно верным рецептом для ведения блицкрига по всему миру", — пишет журналист и уточняет, что война, планировавшаяся как молниеносная, превратилась в долгую и изнурительную схватку.

"Этого не ожидали ни политические руководители, ни соответствующие штабы — они были во власти самовнушения", — заключил автор.