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События Вчера, 22:15123
Объявлен стартовый состав сборной Украины на матч с Нидерландами

Тренерский штаб сборной Украины по футболу определился со стартовым составом команды, в котором она 13 июня начнет матч с соперниками из Нидерландов в рамках Евро-2020 на стадионе "Йохан Кройф Арена".

Об этом в Facebook сообщает Украинская ассоциация футбола. 

Заявленный стартовый состав сборной выглядит так:

Вратарь: Георгий Бущан.

Защитники: Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский,  Александр Зинченко, Александр Зубков. 

Нападающий: Роман Яремчук.

 

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Теги: news, новости, Украина, Евро2020, 7dniv, 7dnivinfo  
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