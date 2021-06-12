Объявлен стартовый состав сборной Украины на матч с Нидерландами

Тренерский штаб сборной Украины по футболу определился со стартовым составом команды, в котором она 13 июня начнет матч с соперниками из Нидерландов в рамках Евро-2020 на стадионе "Йохан Кройф Арена".

Об этом в Facebook сообщает Украинская ассоциация футбола.

Заявленный стартовый состав сборной выглядит так:

Вратарь: Георгий Бущан.

Защитники: Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Александр Зубков.

Нападающий: Роман Яремчук.