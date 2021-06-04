Умер легендарный хореограф Григорий Чапкис

В воскресенье, 13 июня, умер известный украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис.

Об этом сообщили в близком окружении легендарного хореографа, передает ТСН.

Танцовщик скончался в возрасте 91 года. Как известно, Чапкис длительное время болел. В декабре 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией. Звезде было трудно дышать, но результаты на коронавирус были отрицательными.

Накануне Нового года знаменитость выписали из больницы, тогда Чапкису стало лучше. Впрочем, 6 января танцовщика снова госпитализировали. Как оказалось, он недолечил воспаление легких.

В конце января он рассказывал, что его состояние было неутешительное. А недавно артист в третий раз попал в больницу, отметив, что ему сковало спину и ноги. Также Григорий Николаевич сильно похудел.

Как известно, Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Киевской области. В юности будущая звезда работал строителем на восстановлении Крещатика, а первое образование получил в железнодорожном училище.

Танцевать начал в 10 лет, а уже в 20 работал хореографом в Театре имени Ивана Франко. С 1955 года он выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского. Чапкис изрядно гордился, что 27 лет проработал с таким выдающимся человеком.