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События Сегодня, 09:3595
Когда начнет продавать электромобили Tesla за биткоины рассказал Илон Маск

Знаменитый американский бизнесмен, основатель и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск озвучил условия, при которых снова начнет принимать биткоины в уплату за свои электромобили.

Купить Tesla за криптовалюту вновь будет возможно лишь тогда, когда биткоин станет более экологичной валютой, заявил глава компании Илон Маск, как передает Телеграм-канал РИА Новости.

Напомним, что о старте продаж электромобилей за биткоины Илон Маск объявил в марте 2021 года. Однако, спустя всего месяц с небольшим, в мае, американская компания приостановила продажу своих автомобилей за биткоины из-за использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты, в частности, угля. Это вызвало резкое падение стоимости криптовалюты.

"Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоином", - пояснил свое решение глава Tesla Илон Маск в своем микроблоге в Twitter вечером 12 мая.

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