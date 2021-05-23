Когда начнет продавать электромобили Tesla за биткоины рассказал Илон Маск

Знаменитый американский бизнесмен, основатель и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск озвучил условия, при которых снова начнет принимать биткоины в уплату за свои электромобили.

Купить Tesla за криптовалюту вновь будет возможно лишь тогда, когда биткоин станет более экологичной валютой, заявил глава компании Илон Маск, как передает Телеграм-канал РИА Новости.

Напомним, что о старте продаж электромобилей за биткоины Илон Маск объявил в марте 2021 года. Однако, спустя всего месяц с небольшим, в мае, американская компания приостановила продажу своих автомобилей за биткоины из-за использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты, в частности, угля. Это вызвало резкое падение стоимости криптовалюты.

"Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоином", - пояснил свое решение глава Tesla Илон Маск в своем микроблоге в Twitter вечером 12 мая.