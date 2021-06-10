Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала что "Байден потребует от Путина наказать кибертеррористов России"

На предстоящей 16 июня встрече лидеров США и России одной из тем переговоров станет обсуждение проблем киберугроз. Президент США Джо Байден решительно потребует от российских властей принятия жестких мер против хакеров, которые действуют с российской территории.

Об этом рассказала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, как передает портал Axios.

"Президент ясно даст понять россиянам, что они не могут укрывать кибертеррористов и преступников в своей стране и не нести за это ответственность", - заявила она, добавив, что "Москва должна взять на себя ответственность за решение этого вопроса".

По мнению дипломата, на встрече с Путиным "президент Байден будет откровенным и жестким".

Ранее США уже обвиняли российских хакеров в атаке на топливопровод Colonial Pipeline и крупнейшего в мире производителя мяса, компанию JBS USA.