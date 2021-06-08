Авто с полицейским под Киевом вылетело на встречку и врезалось в автобус

В субботу, 12 июня, в Киевской области произошла авария, жертвой которой стал рядовой полиции Владислав Кирий.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Трагический инцидент произошел вечером 12 июня. Патрульный ехал на пассажирском месте в авто. Водитель не справилась с управлением и вылетел на встречку. В результате легковушка столкнулась с автобусом, полицейский Владислав Кирий погиб на месте аварии.

Погибшему было 24 года. К рядам патрульной полиции он присоединился в 2021 году. Сейчас проходил обучение, а через несколько месяцев он должен был выйти на охрану порядка в родном Борисполе. У него остались жена и 5-месячный ребенок.