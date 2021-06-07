В Киеве таксиста обвинили в ложном изнасиловании, затащили в квартиру, избили и потребовали $25 000 за свободу

В Киеве три парня и девушка затащили таксиста в квартиру, избили, после чего поставили ценник в 25 тысяч долларов за его свободу.

Таким образом компания пыталась решить конфликтную ситуацию, которая произошла накануне.

Об этом сообщает Нацполиция.

"В столичную полицию обратился мужчина и сообщил о том, что неизвестные лица удерживают его товарища в квартире. По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, сотрудники полка полиции особого назначения № 1 и врачи", - говорится в сообщении.

Попав в помещение, полицейские увидели девушку с тремя парнями, а в одном из комнат - 21-летнего пострадавшего. Его с ушибами и переломами госпитализировали в больницу. Похитителей задержали.

Как оказалось, несколькими часами ранее парень, который работает в такси, развозил пассажиров по адресам, однако у одной из них не было денег. Между водителем и девушкой возник конфликт, о котором она позже рассказала своим товарищам, добавив, что её ещё и изнасиловали.

Трое парня решили "разобраться" с таксистом и позвонили ему под предлогом, что забыли вещи в машине. Попросили вернуться. Когда водитель подъехал к дому, они затащили его в квартире и на протяжении нескольких часов избивали. Кроме того, нападавшие предложили ему "решить вопрос", заплатив 25 тысяч долларов.