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События Сегодня, 15:4342
Из-за запрета транзита газа из Азии, Украина готова подать в суд на "Газпром"

Украинская компания "Нафтогаз" намерена подать иск против российского предприятия "Газпром", чтобы добиться транзита газа из Средней Азии через Газотранспортную систему (ГТС) Украины.

Об этом заявил "Нафтогаза" Юрий Витренко, в интервью газете Financial Times.

По его словам, "Нафтогаз" начинает процедуру согласования транспортировки газа из Средней Азии по трубам "Газпрома". Если российская сторона откажется, добавил Витренко, то Украина обратится в антимонопольные органы Евросоюза и подаст судебный иск.

"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только лишь газ из Средней Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа", - сказал он.

Отметим, Россия уже 15 лет запрещает транзит по своей газотранспортной системе из Средней Азии в Украину. При этом Витренко заявил, что на судебные разбирательства уйдут годы.

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Теги: news, новости, Украина, Газ, Витренко, Газпром, 7dniv, 7dnivinfo  
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