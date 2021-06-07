 

Минздрав заявил что вакцинирование российским "Спутником V" не дает оснований для въезда в Украину

События Сегодня, 16:0538
Минздрав заявил что вакцинирование российским "Спутником V" не дает оснований для въезда в Украину

Полный курс вакцинации от Covid-19 вакциной Sputnik V, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, не является основанием для въезда в Украину.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В Минздраве уточнили, что, согласно действующему законодательству, для въезда в Украину нужно предъявить или отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы), или отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы) или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от Covid-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, ведомство напоминает, что в соответствии с постановлением Кабмина от 8 февраля 2021 № 95, в Украине запрещена регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики Covid-19 под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Минздрав, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Кабмин смягчил карантин в Украине
Кабмин смягчил карантин в Украине
7-июн-2021, 21:50
Условия въезда для украинцев смягчила Хорватия
Условия въезда для украинцев смягчила Хорватия
3-июн-2021, 14:46
Посетить Болгарию с 1 мая смогут Украинские туристы
Посетить Болгарию с 1 мая смогут Украинские туристы
23-апр-2021, 19:37
Открывающаяся для украинцев Греция ослабит коронавирусные ограничения. Заработают кафе и рестораны
Открывающаяся для украинцев Греция ослабит коронавирусные ограничения. Заработают кафе и рестораны
21-апр-2021, 21:48
С 14 мая Греция открывается для въезда украинцев
С 14 мая Греция открывается для въезда украинцев
16-апр-2021, 13:57

Последние новости

16:36
События
Чего ждать от нового премьера Израиля, сменившего Нетаньяху
16:34
События
Дела Майдана. Суд дал по три года двум "беркутовцам"
16:05
События
Минздрав заявил что вакцинирование российским "Спутником V" не дает оснований для въезда в Украину
15:53
События
Первую партию российской вакцины "Спутник V" доставили в Турцию
15:43
События
Из-за запрета транзита газа из Азии, Украина готова подать в суд на "Газпром"
15:38
События
В Киеве таксиста обвинили в ложном изнасиловании, затащили в квартиру, избили и потребовали $25 000 за свободу
12:17
События
Компании хотят внедрить свою рекламу в сновидения
12:16
События
Зеленский почтил память Чапкиса
12:12
Спорт
Первые слова Эриксена, пережившего остановку сердца
12:01
События
Ученые обнаружили гигантский космический шторм, вызванный черной дырой
09:39
События
Авто с полицейским под Киевом вылетело на встречку и врезалось в автобус
09:37
События
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала что "Байден потребует от Путина наказать кибертеррористов России"
09:35
События
Когда начнет продавать электромобили Tesla за биткоины рассказал Илон Маск
09:33
События
Умер легендарный хореограф Григорий Чапкис
09:32
Спорт
"Это не была игра в одни ворота". Андрей Ярмоленко о стартовом матче Евро-2020 против сборной Нидерландов
09:30
Спорт
УЕФА запретил сборной Дании заменить другим игроком Эриксена, у которого на поле остановилось сердце
09:29
События
Зеленский высказался о поражении сборной Украины на Евро 2020
09:27
События
В Брюссель на саммит НАТО прилетел президент США Байден
09:25
Спорт
В самом результативном матче Евро 2020 сборная Украины проиграла команде Нидерландов
09:24
Политика
Переговоры о компенсации за "Северный поток-2" готов вести Киев

Новости ТОП-7

Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины6071
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 июня 20213555
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 июня 20213129
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 июня 20212134
Главную ошибку в войне против Советского Союза назвали в Германии1099
Почему Украина внезапно отдала $6 млн африканской стране803
О расставании с женой Лялей официально заявил Святослав Вакарчук789

Досуг

Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал
Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал
Фитнес-трекеры стали постоянными спутниками миллионов людей. Линейка Mi Band в этой категории самая популярная и многочисленная. Она переживает уже шестое обновление и с каждым разом удивляет сочетанием новых функций, производительности и автономности.
Сегодня, 11:3980
Как проверить качество элитной и профессиональной косметики
Как проверить качество элитной и профессиональной косметики
Статья рассказывает о том, на что стоит обратить внимание при выборе и покупке натуральной элитной и профессиональной косметики.
11-июн-2021, 23:30198
Как упаковка изделий ручной работы влияет на продажи в 2021 году?
Как упаковка изделий ручной работы влияет на продажи в 2021 году?
Узнаваемость продукции представляет собой весьма приоритетное направление для многих компаний. Они делают её не только визуальной привлекательной, но и оригинальной, чтобы потребитель всегда смог узнать изделия знакомого бренда среди другой продукции представленной на полках.
11-июн-2021, 15:03235
Автоклав электрический: от “А” до “Я”
Автоклав электрический: от “А” до “Я”
Все реже украинцы покупают огневые автоклавы — с ними всегда велик риск прогадать. Или корпус под прямым воздействием огня начнет быстро портиться, или места между конфоркой и вытяжкой не хватит, или регулярное перетаскивание автоклава на плиту будет отнимать у вас все силы.
11-июн-2021, 14:51310
Элегантные платья в горошек
Элегантные платья в горошек
Для тогт, чтобы подчеркнуть свою женственность, стоит обратить на такой элемент гардероба, как платье. Всегда в моде остаются модели в горошек, которые подходят любой девушке. Самое главное - правильно выбрать размер и цвет. 
11-июн-2021, 14:47699
Поиск, выбор и проверка товара к покупке с Aliradar
Поиск, выбор и проверка товара к покупке с Aliradar
Удобным сервисом, функционал которого позволяет делать покупки товаров из любой категории торговой площадки Алиэкспресс, является Aliradar.
11-июн-2021, 12:15216

События

Чего ждать от нового премьера Израиля, сменившего Нетаньяху
Чего ждать от нового премьера Израиля, сменившего Нетаньяху
Израиль после смены премьера и на фоне обострения конфликта с арабами оказался на грани турбулентности и усиления раскола в стране. 
Сегодня, 16:3624
Дела Майдана. Суд дал по три года двум "беркутовцам"
Дела Майдана. Суд дал по три года двум "беркутовцам"
Шевченковский суд Киева объявил приговор по делу "беркутовцев" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня, которых обвиняют в разгоне Майдана 30 ноября 2013 года.
Сегодня, 16:3429
Минздрав заявил что вакцинирование российским "Спутником V" не дает оснований для въезда в Украину
Минздрав заявил что вакцинирование российским "Спутником V" не дает оснований для въезда в Украину
Полный курс вакцинации от Covid-19 вакциной Sputnik V, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, не является основанием для въезда в Украину.
Сегодня, 16:0542
Первую партию российской вакцины "Спутник V" доставили в Турцию
Первую партию российской вакцины "Спутник V" доставили в Турцию
В Турцию прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V" - самолет с грузом приземлился в Анкере в понедельник, 14 июня.
Сегодня, 15:5349
Из-за запрета транзита газа из Азии, Украина готова подать в суд на "Газпром"
Из-за запрета транзита газа из Азии, Украина готова подать в суд на "Газпром"
Украинская компания "Нафтогаз" намерена подать иск против российского предприятия "Газпром", чтобы добиться транзита газа из Средней Азии через Газотранспортную систему (ГТС) Украины.
Сегодня, 15:4347
В Киеве таксиста обвинили в ложном изнасиловании, затащили в квартиру, избили и потребовали $25 000 за свободу
В Киеве таксиста обвинили в ложном изнасиловании, затащили в квартиру, избили и потребовали $25 000 за свободу
В Киеве три парня и девушка затащили таксиста в квартиру, избили, после чего поставили ценник в 25 тысяч долларов за его свободу.
Сегодня, 15:3847
7 Днів