Дела Майдана. Суд дал по три года двум "беркутовцам"

Шевченковский суд Киева объявил приговор по делу "беркутовцев" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня, которых обвиняют в разгоне Майдана 30 ноября 2013 года.

Они получили по три года лишения свободы.

Соответствующее решение огласила судья.

Кроме того, им запретили занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.

В суде их признали виновными в превышении служебных полномочий (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 365 УК). За это и был объявлен такой приговор. По статьям препятствование мирным собраниям (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 340 УК) и служебный подлог (ч.1 ст 366 УК) истек срок давности. Поэтому их освободили от отбывания наказания по этим статьям.

Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск Максима Федяя к Эйсмонту, Мохоню, Главному управлению Нацполиции в Киеве и МВД о возмещении морального вреда в размере 400 тысяч гривен.