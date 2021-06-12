 

Чего ждать от нового премьера Израиля, сменившего Нетаньяху

События Сегодня, 16:3617
Чего ждать от нового премьера Израиля, сменившего Нетаньяху

Израиль после смены премьера и на фоне обострения конфликта с арабами оказался на грани турбулентности и усиления раскола в стране. 

Конец 12-летней эпохи премьера Нетаньяху, в народе Биби, провакцинировавшиего Израиль за рекордные сроки и дружившего с Трампом, положил бывший спецназовец и миллионер Нафтали Беннет, который вместе с бывшим телеведущим, лидером центристской партии Яиром Лапидом сумел сформировать коалицию.

Любопытно, что Беннет стал 13 по счету премьером, которого выбрали 13 июня - в Израиле число 13, наоборот, считается хорошим.

Ну очень разношёрстная коалиция

Беннет, первый в истории еврейского государства глава правительства, носящий кипу, известен своими ультранационалистическими взглядами и ксенофобскими высказываниями.

Однажды в дебатах на одном израильском телеканале, когда депутат кнессета, араб, заявил, что евреи не имеют права селиться на Западном берегу, Беннет ответил: "У нас здесь было еврейское государство, когда вы еще с деревьев не слезли!".

Для того, чтобы сохранить власть, ему придется удерживать на плаву сложную коалицию правых, левых и центристских партий. В целом эксперты прочат, что следующий период будет трудным и неустойчивым, а коалиция - шаткой. Тем более в наследство Беннету досталась расколотая по идеологическим линиям страна, поляризованное общество и неурегулированные конфликты.

Вместе с тем преемник Нетаньяху многих удивил своим взлетом. В 2019 году возглавляемая им партия не прошла электоральный барьер, а в 2021 году он стал премьером.

По условиям соглашения, которое заключили члены коалиции, Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место Лапиду на два года до новых парламентских выборов.

В новое правительство вошли 8 партий. Четыре правые, три левые и одна арабская исламистская. Несмотря на свои всего 6 мандатов, ультраправая "Ямина" стала решающим элементом в этой конструкции, и получила не только кресло премьер-министра на первые 2 года, но и министерства в тех сферах, где правые принципиально хотели сохранить свой контроль - это религиозные дела, поселенческая политика и МВД.

"Это, конечно, то еще правительство и та еще коалиция. В ней ультра-правые (правее Нетаньяху) евреи, ультра-левые евреи, арабы с их анти-израильскими настроениями и экономисты вашингтонской школы. Их ничто не объединяет, кроме ненависти к Биби", - пишет в своем "Телеграмм"-канале политолог Дмитрий Дробницкий.

Кстати, Беннета раньше считали протеже Нетаньяху: в 2006-2008 годах он был главой его аппарата. Но затем они рассорились, Беннет вышел из "Ликуда", партии Нетаньяху, вступил в правую партию "Еврейский дом" и в 2013 году провел ее в парламент.

"Теплые отношения с Россией" 

Тем временем в Украине некоторые уже увидели "зраду" в приходе Беннета, который дружественно настроен по отношению к России. Мол, еще один "друг Кремля" пришел к власти. 

"У Израиля тесные и прочные, даже теплые отношения с Россией. У нас много выходцев из России живут в Израиле. У меня у самого предки приехали в Израиль из Российской Империи, нас многое связывает. Российские лидеры и президент Путин делают много для того, чтобы у нас цели совпадали, а всякого рода несогласия очень быстро разрешались. Конечно, есть большие вопросы со связями с террористами и Ираном, но эти вопросы сложные и долгоиграющие. Я считаю, что Россия надежный сторонник Израиля", - заявлял ранее Беннет.

"Опереточный премьер" или "спаситель Израиля" 

Впрочем, правление нового премьера обещает быть неспокойным - ушедший в оппозицию (в третий раз за свою карьеру) Нетаньяху сдаваться не собирается. Это показала присяга правительства Беннета–Лапида, прошедшая под крики сторонников Нетаньяху.

"Позорище, трудно подобрать другое слово для того, чтобы описать то, что произошло во время вчерашней церемонии смены власти. Вместе со многими своими коллегами мне довелось видеть немало подобных церемоний. Никогда они не проходили столь недостойно, неэлегантно, без какого-либо чувства ответственности или государственности. На этом фоне беснующейся оппозиции Беннет выделялся своей выдержкой. Он говорил по делу, с уважением отнесся к уходящему правительству, упомянув не раз и не два личные достижения самого Нетаньяху. В отличие от своего предшественника, который привык высмеивать или бойкотировать всех тех, кто выступает против него", - сказала "Стране" Сима Кадмон, политический обозреватель из "Едиот ахронот".

Накануне ухода Нетаньяху возле его официальной резиденции в Иерусалиме его противники вышли праздновать конец "эпохи Биби" с плакатами "Bye bye, Bibi, bye bye" ("Пока, пока, Биби, пока, пока"). Демонстранты пели, били в барабаны и танцевали.

Эксперты прогнозируют: если Биби не посадят в результате судебного процесса по обвинению во взяточничестве и мошенничестве, то он сделает всё, чтобы новому правительству было сложно, и оно поскорее развалилось.  

Нетаньяху назвал новое правительство "опасной коалицией мошенничества и капитуляции" и пообещал "очень быстро свергнуть его". Вместе с тем репутация самого Биби за годы правления сильно пошатнулась: его называют "министром по преступности" и обвиняют в неправильном обращении с кризисом, вызванным коронавирусом, и его экономическими последствиями.

Противники Беннета называют его "опереточным премьером", который "подписал себе политический приговор" и которого вскоре могут обвинить в провале по всем фронтам. Его сторонники уверены, что новый премьер попытается навести в порядок в разрозненной распрями странами и видят в нем чуть ли не спасителя Израиля, а скандальные высказывания, мол, были эпатажем.

Права геев и Голанские высоты 

Лидеры партий, сместивших Нетаньяху, пообещали попытаться работать на основе консенсуса, чтобы устранить разногласия в израильском обществе, при этом следуя собственным идеологиям. В основном они планируют не делать радикальных шагов по международным вопросам и сосредоточиться на внутренних реформах.

Беннет заявил, что его правительство сосредоточится на областях, в которых возможно согласие, таких как экономические вопросы или пандемия коронавируса, избегая при этом более спорных вопросов.

"Никому не придется отказываться от своей идеологии, но всем придется отложить реализацию некоторых из своих мечтаний. Мы сосредоточимся на том, чего можно достичь, а не на спорах о том, чего не можем", - сказал новый премьер.

"Тем не менее, включение в правительство исламистской партии "Раам" и левых неарабских израильских партий означает, что могут возникнуть трения по таким вопросам, как политика Израиля в отношении палестинцев - так как, например, "Ямина" и другая правая партия "Тиква Хадаша" - сторонники сохранения еврейских поселений на Западном Берегу", - пишет BBC.

Могут возникнуть трудности и с социальной политикой - некоторые партии хотят продвигать права геев, и, например, признавать однополые браки, но "Раам" выступает против этого.

Сам Беннет говорит, что Израиль должен быть национальным государством евреев, и утверждает, что у государства есть исторические права на Западный берег, Восточный Иерусалим и оккупированные израильтянами в 1967 году сирийские Голанские высоты.

"Проект Демпартии"

Экспертам происходящее в Израиле некоторым образом напоминает события в США.

"Биби (Трампа) скинули, а что делать дальше никто не знает. Просто в США это обнаружилось через полгода после прихода новой власти, а в Израиле (в парламентской демократии) за несколько дней до такого прихода. У меня лично пока нет прогноза, как оно всё будет, но если всё у Биби-ненавистников получится (а всё к этому идет), то это точно такой же проект Демпартии США, как Украина. Со всеми вытекающими. С то лишь разницей, что Израиль является высокотехнологичным (хотя и не во всём) государством. Впрочем, и Украина когда-то такой же была. Но и в США никто не знает, что делать с полученной властью. В общем, отстранение (и, возможно, отдача под суд) Нетаньяху - это получилось, а вот дальнейшее, как и у американских леволиберальных кураторов - вряд ли. Теперь следующая проблема. Биби, его союзники и спонсоры положат все силы на то, чтобы если не Трамп, то трамписты вернулись к власти в 2024-м. И тогда он сам тоже может вернуться к власти. Пока такой расклад. Вот такая сменяемость", - пишет в своем "Телеграмм-канале" американист Дробницкий.

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Теги: news, новости, Украина, Израиль, Беннет, 7dniv, 7dnivinfo  
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