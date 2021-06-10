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События Сегодня, 18:4845
Мужчина позвал замуж сестер-близнецов, купив на помолвку одинаковые кольца

В Австралии многоженство запрещено, но трио, которое вместе с 2012 года, все же надеется узаконить свои отношения.

37-летний австралийский электрик Бен Бирн сделал предложение руки и сердца 35-летним однояйцевым сестрам-близнецам Анне и Люси ДеСинк в последнем эпизоде ​​реалити-шоу TLC Extreme Sisters ("Экстремальные сестры"), пишет Daily Mail.

Мужчина подарил обеим сестрам одинаковые обручальные кольца с тремя обручами, чтобы обозначить их необычный союз.

"Анна, ты для меня – весь мир, и я хочу провести свою жизнь с тобой, и ты, Люси, для меня весь мир, и я тоже хочу провести свою жизнь с тобой. Я люблю вас, я люблю вас обоих. Я готов сделать все, чтобы вы были счастливы", – сказал он.

Сестры встречаются с Беном с 2012 года и не хотят делить его, будучи уверенными, что он осчастливит их обоих. В 2019 году они рассказывали в СМИ, что пытаются забеременеть одновременно, однако это дается им очень непросто.

Сестры делят двуспальную кровать с Беном посередине в доме их матери. Они очень хотят выйти за мужчину замуж, однако в Австралии запрещено многоженство. Однако Анна и Люси не теряют надежды сделать это за границей.

Сестры показали историю своих отношений в реалити-шоу, куда пригласили и Бена, который не стал отказываться. Причем в проекте история этой тройки показана больше глазами как раз Бирна.

"Люди ждали, чтобы услышать его голос, его взгляды и то, каково это жить с двумя подругами. Бен такой спокойный парень, он просто любит нас такими, какие мы есть", – рассказывали сестры.

Анна и Люси, получившие титул "самых однояйцевых близнецов", настолько близки, что вместе ходят в туалет, принимают душ и отмеряют еду, чтобы убедиться, что едят одинаково.

"Мы никогда не расстаемся. Не думаю, что мы бы работали друг без друга. У нас есть тревога разлуки. Мы связаны друг с другом", – говорят ДеСинк о себе. По их словам, они едят всего один раз в день и тренируются по шесть часов ежедневно, чтобы поддерживать стройную фигуру.

На своей странице в соцсети сестры делятся фотографиями и видео, на которых позируют в одинаковых нарядах, а также вместе со своим общим возлюбленным.

Тем временем еще одна пара сестер-близнецов из-за мужчины стали врагами. Речь идет о сестрах Шарлотте и Сесилии Бонстром из Швеции. Муж последней, основатель модного дома Zadig & Voltaire француз Тьерри Жилье бросил ее ради того, чтобы жениться на Шарлотте.

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Теги: news, новости, Украина, Близнецы, замуж, 7dniv, 7dnivinfo  
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