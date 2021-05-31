 

Президента Бразилии оштрафовали за нарушение карантина

События Сегодня, 18:4941
Президента Бразилии оштрафовали за нарушение карантина

Жаир Болсонару заплатил 552 реала штрафа (чуть более ста долларов США). 

Кроме него, штраф в размере чуть больше $100 придется также заплатить его сыну, министру инфраструктуры и одному конгрессмену.

Президента Бразилии Жаир Болсонару приговорили к штрафу за участие в массовом мероприятии без маски.

Как сообщает Le Figaro, главе государства пришлось заплатить 552 реала (около 108 долларов США).

Власти штата Сан-Паулу заявляют, что оштрафовали Болсонару, а также его сына Эдуардо, министра инфраструктуры и одного из конгрессменов на 552 реала каждого (около 108 долларов).

Сообщается, что штраф был выписан за то, что политики ходили без масок, не соблюдая при этом мер социального дистанцирования во время демонстрации байкеров под названием "Accelerate for Christ".

Издание пишет, что президент Бразилии проигнорировал предупреждения губернатора Сан-Паулу Жоао Дориа, который является его политическим противником.

Тот заявлял, что Жаир Болсонару будет оштрафован, если откажется подчиняться соответствующим законам штата.

На массовом мероприятии, в котором участвовали тысячи мотоциклистов со всей страны, лидер страны возглавил шествие байкеров. При этом он был в открытом шлеме, а защитной маски на его лице не было.

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Теги: news, новости, Украина, Бразилия, Президент, штраф, 7dniv, 7dnivinfo  
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