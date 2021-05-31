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События Сегодня, 19:0541
Ляшко заявил что Украина может избежать повторения осенне-зимней ситуации с коронавирусом

Чиновник считает, что добиться этого можно благодаря наращиванию темпов вакцинации от COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина может избежать повторения ситуации с коронавирусом, которая наблюдалась в стране осенью-зимой 2020 года. Об этом чиновник сказал в интервью изданию НВ.

По словам Ляшко, этого можно добиться благодаря продолжению и наращиванию темпов вакцинации от COVID-19.

"Вакцины действенные ко всем штаммам, и если у нас будет продолжаться и наращиваться массовая вакцинация, то, в принципе, мы можем предотвратить повторение прошлого осенне-зимнего периода, который мы пережили с коронавирусом", — отметил министр.

Также Ляшко рассказал, что в Украине, как и в большинстве стран Европы, наблюдается значительное снижение заболеваемости коронавирусом. В Минздраве прогнозируют, что если не появятся новые мутации, то в течение лета будет наблюдаться стабилизация ситуации с пандемией.

Впрочем, чиновник не исключает, что в осенне-зимний период в Украине все же может начаться увеличение количества новых случаев COVID-19.

На ремарку журналиста о том, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют правительствам стран ослаблять карантинные ограничения из-за возможного нового всплеска заболеваемости, Ляшко ответил следующее:

"Нельзя при снижении заболеваемости держать те жесткие карантинные ограничения, которые внедряются при значительном росте количества случаев и госпитализированных", — сказал Ляшко.

Глава Минздрава подчеркнул, что они всегда заявляли о необходимости баланса между влиянием карантина на экономику и избежанию коллапса медицинской системы страны. По словам Ляшко, при нынешнем количестве госпитализированных несправедливо устанавливать жесткие карантинные ограничения из-за возможного пагубного влияния на экономику.

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Теги: news, новости, Украина, Ляшко, 7dniv, 7dnivinfo  
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