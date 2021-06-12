 

О будущем членстве Украины в Альянсе рассказали в НАТО

События Сегодня, 20:5753
О будущем членстве Украины в Альянсе рассказали в НАТО

Лидеры стран-членов НАТО подтверждают решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом Североатлантического Альянса.

Для этого Киеву в дальнейшем необходимо продвигать важные для страны реформы.

Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита Организации Северо-атлантического договора, который прошел в понедельник, 14 июня, в Брюсселе.

"Мы поддерживаем решение, принятое на Бухарестском саммите в 2008 году, что Украина будет членом альянса с Планом действий в отношении членства как неотъемлемой частью процесса; мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству.

Мы твердо поддерживаем право Украины определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без вмешательства извне. Ежегодные национальные программы в рамках Комиссии НАТО-Украина остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, связанные с ее стремлением к членству в НАТО. Украина должна полностью использовать все инструменты, доступные в рамках Комиссии Украина-НАТО, чтобы достичь своей цели в отношении внедрения принципов и стандартов НАТО", - говорится в декларации.

Также в декларации сказано, на какие именно реформы стоит обратить внимание Украине.

"Успех широких и необратимых реформ, включая борьбу с коррупцией, продвижение инклюзивного политического процесса, реформы по децентрализации, основанные на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенства права будут решающими для того, чтобы заложить основу для процветающей и мирной Украины. Особенно важны дальнейшие реформы в сфере безопасности, в том числе реформа Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

В НАТО добавили, что реформы должны быть основанными на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств, верховенства права и "будут решающими для того, чтобы заложить основу для процветающей и мирной Украины".

Также там сказано, что лидеры стран-членов НАТО "приветствуют значительные реформы, которые уже были проведены и настоятельно рекомендуют достигать дальнейшего прогресса в соответствии с международными обязательствами и обязанностями Украины".

Лидеры стран Альянса заверили, что будут и далее поддерживать страну и оказывать практическую помощь для реформирования сектора обороны и безопасности. "Мы также будем продолжать поддерживать усилия Украины, направленные на укрепление ее устойчивости гибридным угрозам, включая увеличение интенсивности в рамках платформы Украина-НАТО по противостоянию гибридной войне", - говорится в документе.

В организации также приветствовали сотрудничество Украины и Альянса в сфере безопасности Черноморского региона.

"Статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, дает дальнейший импульс для нашего уже амбициозного сотрудничества и будет продвигать вперед дальнейшую взаимосовместимость, предоставляя больше учений, занятий и обмен информацией. Сотрудничество в военной сфере и инициатива по построению возможностей между Украиной и НАТО, включая Литовско-польско-украинскую бригаду, и дальше будут укреплять эти усилия. Мы высоко ценим вклад Украины в операции союзников, силы реагирования НАТО и учения", - добавили в декларации.

"Это уже разносится в Украине под лозунгом чуть ли не «НАТО предоставила ПДЧ». На самом деле это не так", комментирует Телеграм-канал Политика Страны.

"Решение Бухарестского саммита 2008 года, о котором идёт речь, касалось как раз того, что Украине ПДЧ не дают. А переносят это как перспективу на какой-то неопределённый срок. Собственно сегодня это же подтверждено", говорится в сообщении.

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Теги: news, новости, Украина, НАТО, 7dniv, 7dnivinfo  
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