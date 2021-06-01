Зарплату до тысячи долларов подняли директорам школ Львова

Во Львове директорам всех общеобразовательных школ подняли заработную плату до 27 тысяч гривен (около 1000 долларов), что больше чем в два раза той зарплаты, которую они получают сейчас.

Повышение коснется в том числе и сельских школ, которые в этом году вошли в Львовскую ОТГ.

Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета в понедельник, 14 июня.

По словам первого заместителя городского головы Андрея Москаленко, в 2021 году во Львове объявят конкурсы на должность директора 44 городских школ. Также он добавил, что для повышения зарплаты из городского бюджета выделят 15 миллионов гривен до конца года.

"Здесь речь идет не о деньгах, а об изменении отношения к образованию как таковому... Если страна хочет иметь будущее, то самый высокий уровень заработной платы должен быть у военных, медиков и педагогов... Мы видим во Львове успешные школы, которые излучают энергию , где стоят очереди из детей и родителей. А с другой стороны видим школы, где есть покой. Поэтому имея перед собой задачу найти лучших 44 претендентов на директоров, мы должны им сказать, что вы будете иметь зарплату не менее 27 тыс. грн", - прокомментировал решение исполкома мэр Львова Андрей Садовый.

Решение о повышении зарплат вступит в силу с сентября 2021 года.

Всего в Львовской ОТГ есть 127 общеобразовательных школ. Средняя зарплата директоров львовских школ составляет 10-15 тысяч гривен.