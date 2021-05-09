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События Сегодня, 21:0651
Как резко подорожали в Украине алкоголь и табак всего за год

За год, с мая-2020 по май-2021, в Украине подорожали пиво, водка, вина столовые и сигареты отечественного производства.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, обнародованные в понедельник, 14 июня.

Согласно данным ведомства, за год в среднем подорожали:

  • Пиво отечественного производства - на 3,5% (до 18,23 грн за 0,5 л);
  • водка - на 1,3% (до 93,39 грн за 0,5 л);
  • вина столовые - на 2,4% (до 68,71 грн за 0,75 л).

Сигареты с фильтром отечественных марок в мае 2021 года в среднем по Украине продавались по 47,08 грн за пачку (20 шт.), что на 19,3% дороже, чем годом ранее, без фильтра - по 42,27 грн за пачку (дороже на 19,3%).

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Теги: news, новости, Украина, Сигареты, Алкоголь, 7dniv, 7dnivinfo  
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