Как резко подорожали в Украине алкоголь и табак всего за год

За год, с мая-2020 по май-2021, в Украине подорожали пиво, водка, вина столовые и сигареты отечественного производства.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, обнародованные в понедельник, 14 июня.

Согласно данным ведомства, за год в среднем подорожали:

Пиво отечественного производства - на 3,5% (до 18,23 грн за 0,5 л);

водка - на 1,3% (до 93,39 грн за 0,5 л);

вина столовые - на 2,4% (до 68,71 грн за 0,75 л).

Сигареты с фильтром отечественных марок в мае 2021 года в среднем по Украине продавались по 47,08 грн за пачку (20 шт.), что на 19,3% дороже, чем годом ранее, без фильтра - по 42,27 грн за пачку (дороже на 19,3%).