Телескоп который будет обнаруживать опасные для Земли астероиды построят в НАСА

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) одобрило разработку инфракрасного космического телескопа, предназначенного для выявления потенциально опасных астероидов и комет.

Прибор получил название Near Earth Object (NEO) Surveyor - то есть "исследователь околоземных объектов".

Об этом сообщается на сайте НАСА.

Телескоп поможет не только находить, но и характеризовать большинство потенциально объектов, находящихся в пределах 30 миллионов миль от орбиты Земли.

"NEO Surveyor позволит ускорить обнаружение астероидов и комет, которые могут представлять опасность для Земли. Он сможет идентифицировать 90 процентов астероидов размером 140 метров или больше", сказал Майк Келли, научный сотрудник программы NEO Surveyor в штаб-квартире НАСА.

"Каждую ночь астрономы по всему миру старательно используют наземные оптические телескопы для обнаружения новых объектов, определения их формы и размера и подтверждения, что они не представляют для нас угрозы. Эти телескопы могут искать опасные объекты только в ночном небе. А NEO Surveyor позволит проводить наблюдения днем ​​и ночью", - добавила Келли Фаст, руководитель программы НАСА по наблюдениям за околоземными объектами.

Обнаружение, определение характеристик и отслеживание потенциально опасных объектов как можно раньше имеет решающее значение для своевременного смягчения их воздействия на Землю.

Используя датчики, работающие в инфракрасном диапазоне, NEO Surveyor поможет ученым-планетологам быстрее обнаруживать астероиды и кометы.

Запуск NEO Surveyor запланирован на первую половину 2026 года.