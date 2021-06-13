Во Львове обещают бесплатную сауну фанатам, которые будут болеть за Финляндию в матче с Россией

Завтра, 16 июня, сборная России (которая была разгромлена бельгийцами в стартовом матче Евро-2020 со счетом 3:0 - Ред.) встретится с командой Финляндии.

И эта игра тоже не осталась без внимания организаторов Lviv Fan Festival, которые наливали болельщикам во Львове бесплатное пиво за каждый гол сборной Бельгии в ворота России.

В этот раз организаторы феста разыграют 50 сертификатов на поход в сауну среди тех, кто будет болеть за команду Финляндии. Об этом организаторы Lviv Fan Festival сообщили в Instagram.

"Финская сауна для любителей Финляндии! Приходите на Lviv Fan Festival поддержать сборную Финляндии в матче с Россией, а мы разыграем 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди гостей!

Мы смотрим матч на трех больших экранах, наслаждаемся отличными блюдами и болеем за победу Финляндии! Пусть финны хорошенько запарят игроков соперника!", - говорится в информационном сообщении.