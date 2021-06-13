Из-за вспышки короны в столице России ввели новые ограничения с 16 июня

Во вторник, 16 июня, в Москве, из-за резкого роста числа новых зараженных коронавирусом, ввели новые ограничения, которые по сути ничем не отличаются от тотального карантина.

Так, начиная с сегодняшнего дня в столице России началась нерабочая неделя и стартуют усиленные проверки из-за коронавируса.

Полный перечень ограничений приводит Телеграм-канал РИА Новости.

- С 15 по 19 июня - нерабочие дни с сохранением заработной платы.

- С 23.00 до 6.00 не работают кафе, бары, рестораны, ночные клубы, дискотеки и т.п. Исключение - обслуживание навынос.

- Еще с 13 июня работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на "удаленку", а также сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями

- В парках Москвы и на природных территориях закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и т.п.

- По 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях.

- Все пункты вакцинации в Москве в выходные дни работают.