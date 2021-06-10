Людей Трампа и Обамы, чтобы выслушать их советы по встрече с Путиным собрал Байден

Президент США Джо Байден, перед грядущей встречей с хозяином Кремля Владимиром Путиным, провел в Вашингтоне расширенную встречу-совещание с группой экспертов по России.

В совещании приняли участие чиновники из администраций Барака Обамы и Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

С Байденом встретились около 12 человек, в том числе два бывших посла США в РФ при президенте Бараке Обаме - Майкл Макфол и Джон Теффт. Кроме того, во встрече участвовали бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, старший директор по России Совета национальной безопасности Эрик Грин и бывший сотрудник Совета нацбезопасности Фиона Хилл, которая сопровождала Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки в 2018 году.

Среди экспертов не было прямых разногласий по подходу, который следует избрать Байдену во время встречи с российским лидером.

Как сообщили источники, "некоторые участники высказались за поиск дополнительных возможностей для взаимодействия с Россией - от студенческих обменов до восстановления дипломатических и консульских должностей".