Зеленский превратил Офис президента в джунгли

В Офисе президента сделали ремонт. Теперь помещения украшают панно из искусственных тропических растений, благодаря чему интерьеры стали похожи на декорации к приключенческим фильмам.

Фото нового оформления Офиса сделал фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий.

Он попал на Банковую в составе группы журналистов из агентств Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, которым Зеленский дал интервью.

"Сегодня я с интересом рассматривал кабинет, в котором давал интервью Владимир Зеленский. Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, я не оговорился. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки "Остров сокровищ" или "Пираты Карибского моря". Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Пока журналисты ждали президента, мне все время казалось, что сейчас заиграет музыка, раздадутся выстрелы, и появятся куклы в банданах с саблями и старинными пистолетами. Единственное, что говорило, что мы не в детском театре, - неоновая надпись как в магазинах, только не реклама Кока-колы, а "Центр дiї президента". В этот раз лампочки не горели", - написал в своем Фейсбуке Лукацкий.