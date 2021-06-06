Законопроекты об отмене дискриминации УПЦ верующие передали в Раду

Собравшиеся во вторник, 15 июня, под стенами Верховной Рады верующие УПЦ передали народным депутатам обращение с призывом остановить гонения на Украинскую православную церковь и законопроекты, которые должны отменить дискриминирующие УПЦ законы.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

После этого верующие направились к Офису президента, чтобы передать обращение и наработанные законопроекты Владимиру Зеленскому.

Также к своему обращению верующие прикрепили миллион подписей, которые собрали во всех приходах УПЦ, как знак единой позиции церкви.

Возле здания Офиса президента верующие начали короткое богослужение, после чего они передали обращение президенту Владимиру Зеленскому.

К слову, сам Зеленский сейчас на форуме "Украина 30 Безопасность".

Как сообщил корреспондент "Страны", у стен ОП собралось такое количество верующих, что они заполнили все пространство на данном участке ул.Банковой.

Напомним, организаторами данного события выступает проект "Миряне", который создан верующими УПЦ и призывает верующих УПЦ перестать быть молчаливым и невидимым большинством и выступить с активной позицией – за веру, традиционные ценности и Церковь.