Схему продажи поддельных результатов ПЦР-тестов для выезда за границу организовала юрист в Черкассах

Сотрудники СБУ разоблачили в Черкассах схему фальсификаций результатов ПЦР-тестов, с помощью которой дельцы ежемесячно изготавливали до 100 поддельных справок, в том числе иностранного образца для выезда за границу.

Организатором схемы стала юрист одной из местных коммерческих структур. Через собственные связи среди представителей нескольких медицинских лабораторий она наладила изготовление фальшивых справок с отрицательным результатом на Covid-19, сообщается на сайте СБУ.

Готовую подделку организатор схемы предлагала клиентам, которые планировали выезд за границу. Форма заполнения и стоимость "справки" зависели от ее срочности и страны, куда планировалась поездка. Передавали справку заказчикам во время встреч в кафе.

По оперативной информации, ежемесячная "прибыль" участников схемы составляла почти 100 тысяч гривен.