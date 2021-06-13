На подпольной аренде складов во Львове зарабатывал директор предприятия Минобороны

Во Львове должностные лица государственного предприятия Министерства обороны Украины наладили коррупционную схему. Директор и и.о. главного инженеры брали "откаты", согласно предварительным подсчетам, каждый месяц они наносили ущерб государству в размере полмиллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 15 июня.

"СБУ стало известно, что директор предприятия и и.о. главного инженера наладили схему получения "откатов". В обход установленной процедуры без согласования регионального Фонда государственного имущества Украины, они сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости. Стоимость услуг зависела от масштабности арендованных площадей", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения взятки в размере 52 тыс. грн. После этого, на их месте работы обнаружили черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается возможна причастности и других должностных лиц вышеуказанной учреждения к противоправной деятельности.