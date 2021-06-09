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Обыски из-за пропажи доказательств по делу о крышевании Стерненко наркоточек прошли в райотделе полиции Одессы

Во вторник, 15 июня, управление внутренней безопасности провело обыски в Киевском райотделе полиции Одессы.

Об этом "Стране" сообщили источники в МВД. 

Сотрудники УВБ проводили обыски в связи с пропажей из этого райотдела дисков с доказательствами по делу о крышевании наркоточек радикалом Сергеем Стерненко в 2014 году.

Это уголовное производство было открыто еще пять лет назад. Его передали в Киевский суд Одессы. Но по неизвестным обстоятельствам производству не был дан ход и дело было положено под сукно.

Также источники в полиции добавили, что несмотря на пропажу дисков с доказательствами по делу о крышевании наркотиков, все же нашлись копии этих дисков. Они были переданы в суд.

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Теги: news, новости, Украина, Одесса, 7dniv, 7dnivinfo, Стерненко, Обыски  
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