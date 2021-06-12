 

О чем интервью Путина, которое вышло за день до встречи с Байденом

События Сегодня, 15:2443
О чем интервью Путина, которое вышло за день до встречи с Байденом

Сегодня ночью американский телеканал NBC опубликовал полную версию интервью с президентом России. Владимир Путин полтора часа отвечал на вопросы журналиста Кира Симмонса.

Отрывки этой беседы в последние несколько дней уже публиковались в Сети. А итоговое видео телеканал выложил за сутки до встречи президентов США и России в Женеве. 

То есть понятно, что это выступление Путина должно содержать позиции, которые и будут обсуждаться на саммите с Байденом. 

Украина, кстати, заняла в интервью очень мало места, в отличие вопросов о НАТО и дружбы России с Китаем.

Последнее - если не по форме, то по сути - ключевой момент интервью, что показывает какое значение американцы придают этому моменту.

И Путин дал понять, что разменивать стратегическое партнерство с Китаем на замирение с Западом не собирается.

"Страна" проанализировала, какие мессиджи шлет российский президент накануне встречи с хозяином Белого дома. 

Что говорилось об Украине

В первый и единственный раз конкретно украинский вопрос подняли в контексте скопления войск у границ. Журналист спросил, зачем Россия подвела свою армию к Украине. 

Путин ответил, что это был ответ на учения НАТО вблизи российских кордонов. А также дал понять, что в России опасаются наступления Киева на Донбассе: 

"Во-первых, сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает ещё ‒ и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу ‒ первое.

Второе: мы проводили плановые учения на своей территории и не только на юге Российской Федерации, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике, проводили учения. Одновременно проводились учения в нескольких регионах Российской Федерации. В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку. Вы знаете об этом что-нибудь? Нет? Наверное, нет. А я Вам скажу, я знаю. Это тоже в непосредственной близости от наших границ, но это на вашей территории. Мы даже на это внимания не обратили.

А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из них переброшена с Американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?"

После этого Путин перешел на проблематику НАТО, и больше к Украине собеседники почти не возвращались. Попытку сделал Кир Симмонс, спросив у президента России, обещает ли он больше не вводить войска в Украину.

"Послушайте меня, разве мы говорили о том, что собираемся направлять какие-то наши вооруженные формирования куда-то? Вот Вы говорите: а сейчас вы могли бы? Мы проводили учения на своей территории", - ответил Путин.

"Представим себе, что мы бы свои войска послали бы в непосредственную близость к вашим границам, как бы вы отреагировали? Мы же этого не делали, мы на своей территории. Вот вы на Аляске проводили ‒ ну и дай вам бог здоровья! Но вы-то приехали через океан к нашим границам, привезли тысячи солдат и тысячи единиц техники. И вы считаете, что мы ведём себя агрессивно, а вы нет. Здрасьте, приехали", - вернулся российский президент к теме НАТО.

Путин и НАТО

По интервью российский президент часто критикует Альянс, называя его "рудиментом холодной войны". 

Когда тема коснулась Украины, Путин напомнил про то, что Горбачеву обещали нерасширение НАТО на Восток. В итоге "обманули дурачка на четыре кулачка ‒ у нас так в народе говорят".

"Зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведём себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала Советского Союза представляла угрозу какую-то для Соединённых Штатов и для других стран Европы? Мы добровольно вывели все свои войска из Восточной Европы прямо в чистое поле. Люди страдали у нас, десятилетиями там жили семьи военных, не имея нормальных условий для проживания, в том числе для своих детей. Мы пошли на огромные издержки. А что получили в ответ? Инфраструктура здесь, у наших границ. И Вы говорите о том, что мы кому-то угрожаем?", - удивился Путин.

Это давние тезисы российского президента, которые он уже неоднократно высказывал. В данном же интервью Путин заострил на том, что Альянс официально объявил, что будет вести против России действия в киберпространстве. 

Прозвучало это в ответ на неоднократные вопросы журналиста о причастности РФ к хакерским атакам на инфраструктуру Америки. Путин эти обвинения отрицал и напоминал, что доказательств им нет. И более того, именно НАТО декларирует, что ведет кибервойну, а не Россия. 

"Соединённые Штаты ‒ высокотехнологичная страна. Если НАТО объявила о том, что киберпространство ‒ это сфера боевых действий, то, значит, они чего-то там планируют, чего-то там готовят. Конечно, это не может не вызывать у нас беспокойства", - заявил Путин.

Подводя итог дискуссии по НАТО, можно вычленить следующие посылы Кремля.

Учения у российских границ, в том числе с территории Украины, будут рассматриваться как прямая военная угроза. Соответственно, Москва будет и дальше держать усиленный контингент на своих западных кордонах. А это сигнал в первую очередь Украине. 

Точнее, даже двойной мессидж Путина - как американцам, так и Киеву. Если со своей стороны Запад практически прямо говорит, что защищать Украину не будет, Россия предупреждает, что расценивает нашу территорию, как плацдарм для атаки на РФ. 

То есть, зазывая к себе войска государств НАТО - на учения или для строительства баз - украинская власть в глазах Кремля нагнетает прямую военную напряженность с Россией. 

Кстати, именно эта напряженность весной вызвала срочные контакты Байдена с Путиным и предложение Белого дома встретиться. То есть американцы явно пытаются откатить ситуацию подальше от предвоенной. И очередное "нет" от Байдена относительно вступления Украины в НАТО - лишнее тому свидетельство. 

Путин, в свою очередь, понимает, что при повышении военных ставок американцы оказываются в токсичной для себя ситуации, поскольку воевать за Украину не планируют. Поэтому президент РФ несколько раз дает понять, что любое усиление натовских группировок вокруг Украины будут иметь последствия, подобные тем, что мы наблюдали весной. 

И в этих условиях Украине, конечно, было бы правильнее не педалировать темы с учениями НАТО у границ России или у Крыма. И перестать призывать Запад строить в Украине военные базы или предоставить ракетные системы. Поскольку лишь усиливает военные приготовления РФ на украинском направлении - без паритетных шагов со стороны США или Альянса. 

Путин и Китай

Тему Китая многие считают основной в повестке США и России. Есть теория, согласно которой "Большая сделка" если и может состояться, то на основе вхождения Москвы в альянс с Западом против Пекина. Либо, как минимум, на основе сохранения нейтралитета.

Посмотрим, какие сигналы на этот счет посылает Путин. Судя по всему, никакого антикитайского разворота не планируется. 

Журналист поинтересовался, почему Россия, опасаясь НАТО, не жалуется на военное усиление Китая на своих восточных границах. Хозяин Кремля ответил, что китайские соседи, в отличие от американцев, не объявляют Москву врагом. 

"У нас с Китаем за последние годы, за последние десятилетия сложились отношения стратегического партнёрства, которых в истории наших государств мы ранее не достигали. Большой уровень доверительности и сотрудничества, причём по всем направлениям: в политике, в экономике, в сфере технологий, в военно-техническом сотрудничестве. Мы не считаем, что Китай представляет для нас угрозу. Это дружественная страна. Она же не объявляет нас врагом, как это сделали в Соединённых Штатах", - заявил Путин.

Далее он говорит, что экономика Поднебесной уже по ряду параметров больше, чем американская. Последнее - прозрачный намек на то, что России нет смысла идти на разрыв с Пекином. 

"Китай ‒ огромная, мощная страна, полтора миллиарда человек. По паритету покупательной способности экономика Китая стала больше экономики США, а по уровню товарооборота за предыдущий год Китай вышел на первое место с Европой, США отошли на второе место", - напомнил Путин.

Он сказал, что у США "начинается такое противостояние с Китаем. Мы это всё видим. Все же понимают это".

"Но нас это не настораживает в том числе и потому, что мы считаем, что наша оборонная достаточность, так мы об этом говорим, находится на очень высоком уровне, в том числе и поэтому", - объяснил Путин, почему Россия не боится Китая. 

Учитывая, что выше президент России долго рассказывал о военной угрозе от НАТО, его посыл понятен. По торговым и геополитическим вопросам у Москвы и Пекина куда больше общего, чем с Западом. При этом китайцев Кремль не рассматривает как силу, которая угрожает физическому существованию России.

Путин напомнил, что у КНР всего четыре авианосца, которые России не угрожают, поскольку основная граница у стран - сухопутная. Также он считает, что Китай и в ядерном отношении существенно слабее, чем Россия или США. В том числе Путин поддержал отказ Пекина сокращать свои наступательные вооружения. 

"Китайцы справедливо спрашивают: "А чего нам сокращать, если мы и так меньше, чем вы? У нас всего этого меньше. Или вы хотите заморозить наш уровень ядерного сдерживания? А почему мы должны замораживать? Почему мы, страна с полуторамиллиардным населением, не можем поставить перед собой цель хотя бы достичь вашего уровня?"". 

В конце блока по Китаю Путин откровенно подытожил: "Мы видим попытки разрушить отношения между Россией и Китаем, мы видим это в практической политике".

О встрече с Байденом в Женеве

Путин заявил, что после избрания Байдена ждал предложений о встрече. 

"У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединённых Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного. На самом деле мы, несмотря на такую, казалось бы, жёсткую риторику, ожидали таких предложений", - сказал президент РФ.

По его словам, прологом к саммиту послужило продление договора о сокращении наступательных вооружений по инициативе Байдена. И теперь Путин не исключает, что после саммита эта работа будет продолжаться уже на уровне ведомств. 

"Мы слышали сигналы, что американская сторона хотела бы возобновления этих переговоров на профессиональном, экспертном уровне. Посмотрим. Если после встречи на высшем уровне условия будут для этого созданы ‒ пожалуйста, мы же не отказываемся, мы готовы к этой работе", - заявил Путин.

По его словам, список тем, которые интересуют американцев на саммите, известен России. То есть стороны едут на переговоры уже с "домашним заданием". И это вселяет некие надежды на конструктив. 

При этом Путин пытался избегать давать жесткие ответы на вопросы о резких заявлениях Байдена в его адрес. Журналист в контексте саммита напоминал о высказываниях про "убийцу" и слова десятилетней давности о том, что у российского президента "нет души".

Путин делал упор на то, что его задача - вести переговоры в интересах России.

"Вообще-то люди встречаются для того, чтобы наладить отношения и создать условия для совместной работы, для достижения каких-то позитивных результатов. А если нужно выяснять отношения друг с другом и собачиться, как у нас говорят в России, ругаться, зачем тогда встречаться, время тратить?"

Но не удержался и от подколов: "Насчет души ‒ это в церковь, пожалуйста". И заявил, что "у Байдена хорошая память, наверное", что в свете разговоров о возрасте политика и слухов о его проблемах с памятью прозвучало как троллинг. 

Насчет "убийцы" Путин сказал, что подобные обвинения он уже слышал много раз, "особенно во время борьбы с терроризмом на Северном Кавказе". Но эти ярлыки, по мнению Путина, не то, из-за чего можно "даже слегка" переживать.

"Я все время руководствовался интересами российского государства и русского народа", - сказал Путин.

Журналист NBC перечислил имена погибших людей во время правления Путина - Анна Политковская, Александр Литвиненко, Сергей Магницкий, Борис Немцов, Михаил Лесин. И спросил - все ли это совпадения?

Путин ответил, что этот вопрос похож на «несварение желудка. Только словесное». По словам президента РФ все они погибли в разное время, по разным причинам, от рук разных людей.

"К Лесину я очень хорошо относился, он умер или погиб в США. Так мы у вас должны спросить, как он там погиб", - сказал Путин.

Потом Путин подытожил оскорбления в свой адрес от американцев и назвал их "мачизмом" в традициях Голливуда. 

"Вот что касается жёсткой риторики, то мне кажется, что это вообще проявление отчасти общей американской культуры... Чаще всего это такой мачизм. Это в американской, в том числе политической, культуре вроде считается нормально. Кстати говоря, у нас нет. Но если после этой риторики следует предложение встретиться и обсудить двусторонние вопросы и вопросы международной политики, я воспринимаю это как желание к совместной работе. Если это желание серьёзное, мы готовы это поддержать".

О Беларуси и Протасевиче

Тему Беларуси подняли один раз - в контексте посадки борта Rayanair. 

Касаемо задержания экс-главреда "Нехты" Романа Протасевича Путин сначала пытался сказать, что он не слишком в курсе вопроса и ему вообще эта тема не интересна. 

Но журналист не сдавался и продолжал сыпать вопросами о посадке авиалайнера в Минске. И президент РФ наконец начал говорить конкретно. 

Он удивился, почему за всем информационным шумом по этому вопросу "забыли" взять комментарий у пилота рейса, на котором летел Протасевич? Ведь только он мог бы сказать, принуждали его пойти на посадку в Минске или это было свободное решение экипажа.

"Вы спросите у пилота. Самое простое ‒ спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? Спросите у него. Вы спрашивали у него? Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Почему бы его не спросить: тебя что, силой принуждали садиться? Почему не спрашиваете-то у него? Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают", - поинтересовался Путин.

Он также напомнил, как власти Австрии принудили к посадке борт президента Боливии, на котором искали Эдварда Сноудена. 

"Я не могу не вспомнить другого случая подобного рода, когда самолёт Президента Боливии по приказу американской Администрации посадили в Вене. Борт №1 Президента, вот так принудительно приказали сесть. Президента вывели из самолёта, обыскали самолёт, и Вы об этом даже не вспоминаете. Вы считаете, это нормально? Там было хорошо, а Лукашенко поступил плохо? Послушайте, давайте как-то будем говорить на одном языке и какими-то одинаковыми понятиями оперировать. Вот "Лукашенко – бандит". А там хорошо?", - спросил президент РФ. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Путин, интервью, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Президент России ответил на скандальный вопрос в интервью NBC
Президент России ответил на скандальный вопрос в интервью NBC
12-июн-2021, 09:13
Стремление Украины в НАТО обсудили по телефону Путин и Лукашенко
Стремление Украины в НАТО обсудили по телефону Путин и Лукашенко
10-мая-2021, 10:17
С Байденом в июне в одной из стран Европы может встретиться Путин
С Байденом в июне в одной из стран Европы может встретиться Путин
25-апр-2021, 16:48
Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве
Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве
22-апр-2021, 20:29
Предложение Кравчука встретиться с Путиным прокомментировали в Кремле
Предложение Кравчука встретиться с Путиным прокомментировали в Кремле
21-апр-2021, 21:45

Последние новости

15:24
События
О чем интервью Путина, которое вышло за день до встречи с Байденом
14:18
Политика
Решение НАПК о незаконном назначении Витренко обжалует в суде Минюст
14:16
События
Обыски из-за пропажи доказательств по делу о крышевании Стерненко наркоточек прошли в райотделе полиции Одессы
14:08
Политика
В ЕСПЧ по поводу уголовного дела против себя обратился Медведчук
14:01
События
На подпольной аренде складов во Львове зарабатывал директор предприятия Минобороны
13:29
События
Схему продажи поддельных результатов ПЦР-тестов для выезда за границу организовала юрист в Черкассах
13:19
События
Законопроекты об отмене дискриминации УПЦ верующие передали в Раду
13:17
Политика
Новые законы для "борьбы с олигархами" анонсировал Зеленский
13:15
Политика
Вирастюк зачитал присягу под крики "Позор!" на заседании Рады
09:38
События
Зеленский превратил Офис президента в джунгли
09:37
Экономика
Впервые в году доллар опустился ниже психологической отметки в 27 гривен
09:35
События
Людей Трампа и Обамы, чтобы выслушать их советы по встрече с Путиным собрал Байден
09:33
События
Из-за вспышки короны в столице России ввели новые ограничения с 16 июня
09:31
События
Во Львове обещают бесплатную сауну фанатам, которые будут болеть за Финляндию в матче с Россией
09:29
События
Люди в округе эвакуированы, река Миссисипи под угрозой заражения. В США сгорел химический завод
09:27
События
Телескоп который будет обнаруживать опасные для Земли астероиды построят в НАСА
09:24
Спорт
Зинченко считает, что Украина показала характер в игре с Нидерландами
09:22
Спорт
Шансы лидера сборной Дании вернуться в спорт после остановки сердца на поле оценил кардиолог
08:43
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 июня 2021
Вчера, 2021-06-14
21:06
События
Как резко подорожали в Украине алкоголь и табак всего за год

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 июня 20213852
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 июня 20213771
Главную ошибку в войне против Советского Союза назвали в Германии3084
Почему Украина внезапно отдала $6 млн африканской стране2388
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 июня 20212204
Из-за запрета транзита газа из Азии, Украина готова подать в суд на "Газпром"629
Зеленский превратил Офис президента в джунгли366

Досуг

Насосная станция. Добавьте в свой быт комфорт
Насосная станция. Добавьте в свой быт комфорт
Для жителей многих частных домов весьма актуальна проблема обеспечения автономного водоснабжения. Самое простое решение — колодец и ведро или скважина и насос.
Сегодня, 15:0349
Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал
Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал
Фитнес-трекеры стали постоянными спутниками миллионов людей. Линейка Mi Band в этой категории самая популярная и многочисленная. Она переживает уже шестое обновление и с каждым разом удивляет сочетанием новых функций, производительности и автономности.
Вчера, 11:39146
Как проверить качество элитной и профессиональной косметики
Как проверить качество элитной и профессиональной косметики
Статья рассказывает о том, на что стоит обратить внимание при выборе и покупке натуральной элитной и профессиональной косметики.
11-июн-2021, 23:30296
Как упаковка изделий ручной работы влияет на продажи в 2021 году?
Как упаковка изделий ручной работы влияет на продажи в 2021 году?
Узнаваемость продукции представляет собой весьма приоритетное направление для многих компаний. Они делают её не только визуальной привлекательной, но и оригинальной, чтобы потребитель всегда смог узнать изделия знакомого бренда среди другой продукции представленной на полках.
11-июн-2021, 15:03277
Автоклав электрический: от “А” до “Я”
Автоклав электрический: от “А” до “Я”
Все реже украинцы покупают огневые автоклавы — с ними всегда велик риск прогадать. Или корпус под прямым воздействием огня начнет быстро портиться, или места между конфоркой и вытяжкой не хватит, или регулярное перетаскивание автоклава на плиту будет отнимать у вас все силы.
11-июн-2021, 14:51422
Элегантные платья в горошек
Элегантные платья в горошек
Для тогт, чтобы подчеркнуть свою женственность, стоит обратить на такой элемент гардероба, как платье. Всегда в моде остаются модели в горошек, которые подходят любой девушке. Самое главное - правильно выбрать размер и цвет. 
11-июн-2021, 14:47893

События

О чем интервью Путина, которое вышло за день до встречи с Байденом
О чем интервью Путина, которое вышло за день до встречи с Байденом
Сегодня ночью американский телеканал NBC опубликовал полную версию интервью с президентом России. Владимир Путин полтора часа отвечал на вопросы журналиста Кира Симмонса.
Сегодня, 15:2444
Обыски из-за пропажи доказательств по делу о крышевании Стерненко наркоточек прошли в райотделе полиции Одессы
Обыски из-за пропажи доказательств по делу о крышевании Стерненко наркоточек прошли в райотделе полиции Одессы
Во вторник, 15 июня, управление внутренней безопасности провело обыски в Киевском райотделе полиции Одессы.
Сегодня, 14:1673
На подпольной аренде складов во Львове зарабатывал директор предприятия Минобороны
На подпольной аренде складов во Львове зарабатывал директор предприятия Минобороны
Во Львове должностные лица государственного предприятия Министерства обороны Украины наладили коррупционную схему.
Сегодня, 14:0168
Схему продажи поддельных результатов ПЦР-тестов для выезда за границу организовала юрист в Черкассах
Схему продажи поддельных результатов ПЦР-тестов для выезда за границу организовала юрист в Черкассах
Сотрудники СБУ разоблачили в Черкассах схему фальсификаций результатов ПЦР-тестов, с помощью которой дельцы ежемесячно изготавливали до 100 поддельных справок, в том числе иностранного образца для выезда за границу. 
Сегодня, 13:29104
Законопроекты об отмене дискриминации УПЦ верующие передали в Раду
Законопроекты об отмене дискриминации УПЦ верующие передали в Раду
Собравшиеся во вторник, 15 июня, под стенами Верховной Рады верующие УПЦ передали народным депутатам обращение с призывом остановить гонения на Украинскую православную церковь и  законопроекты, которые должны отменить дискриминирующие УПЦ законы.
Сегодня, 13:1987
Зеленский превратил Офис президента в джунгли
Зеленский превратил Офис президента в джунгли
В Офисе президента сделали ремонт. Теперь помещения украшают панно из искусственных тропических растений, благодаря чему интерьеры стали похожи на декорации к приключенческим фильмам.
Сегодня, 09:38366
7 Днів