Границы для украинцев открыл Израиль

Израильское правительство приняло решение об открытии границ для граждан Украины, которые должны будут заранее подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле, въезд в страну будет разрешен только в том случае, если у человека будет иметься отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Израиль.

"По прибытии в Израиль необходимо пройти дополнительный ПЦР тест (указанная услуга платная - 80 израильских шекелей при условии заблаговременной онлайн-регистрации, или 100 израильских шекелей при регистрации в аэропорту; оплата осуществляется кредитной картой)… Это требование распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации (прививки) от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в исключительных случаях украинцы могут подать заявку на получение разрешения на въезд в Израиль без проведения ПЦР-теста на COVID-19, по ссылке https://survey.gov.il/he/PCR2.

Кроме того, для получения разрешения на въезд в страну также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

После получения разрешения на въезд в Израиль пассажиры, прибывающие в Израиль, должны заполнить декларацию лица, которое въезжает в Израиль.

"Декларация должна быть заполнена не более чем за 24 часа до рейса. В декларации пассажир предоставляет свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле", - сообщают в посольстве.

Там добавляют, что все международные пассажиры должны пройти самоизоляцию, которая составляет 14 или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР теста, в определенные специальным протоколом даты, результаты которых являются отрицательными).

Лица, имеющие справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19 в Израиле, не подлежат самоизоляции.

"Медицинскую декларацию, разрешение на въезд в страну, результаты теста на COVID-19 и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля", - уточняют дипломаты.

Они добавляют, что лица, которые болеют COVID-19, не смогут сесть на самолет.

Кроме того, иностранец, который покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения, нарушает законы этого государства, и в будущем въезд в Израиль такому лицу будет запрещен.

"Транзитные пассажиры должны предъявить перед посадкой на рейс в Израиль медицинскую справку с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID19, выданным не более чем за 72 часа до планируемого времени посадки в Израиле при условии, что общее время пересадки не превышает 24 часа", - отметили в посольстве.