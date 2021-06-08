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События Сегодня, 20:4729
О вхождении Украины в зеленую зону по коронавирусным критериям Евросоюза заявили в Киеве

Украина по состоянию на 14 июня по показателям заболеваемости COVID-19 вошла в "зеленую" зону по критериям ЕС.

Об этом сообщается в Телеграм-канале "Коронавирус-инфо".

Согласно данным, страна достигла самых низких значений заболеваемости за последний год, в частности зафиксирован показатель 74,71 случая COVID-19 на 100 тыс. населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тыс. населения.

Как сообщалось, на минувшей неделе все регионы Украины перешли в "зеленую" зону эпидопасности COVID-19 согласно требованиям украинского законодательства. Это значит, что в стране отныне разрешено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или с заполнением на две трети мест, заполнять кинотеатры и учреждения культуры на две трети, а также круглосуточно работать кафе и ресторанам.

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