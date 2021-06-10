В прямом эфире репортер Fox News заявила, что телеканал затыкает ей рот

Репортер Fox 26 - хьюстонского филиала Fox News - Айвори Геккер 14 июня в прямом эфире заявила, что телекомпания затыкает ей рот.

После этого 32-летнюю женщину отстранили от работы.

Видеозапись неожиданного обращения Геккер к зрителям опубликована на Ютуб.

Инцидент произошел во время сюжета о прогнозе погоды. Включившаяся в прямой эфир репортер должна была рассказать об аномальной жаре в Техасе, однако вместо этого она обвинила корпорацию Fox в сокрытии информации.

"Перед тем как мы перейдем к репортажу, я хочу, чтобы вы, зрители, знали, что корпорация Fox затыкает мне рот, чтобы скрыть от вас определенную информацию", - сказала Геккер.

Она добавила, что является не единственной жертвой цензуры со стороны телеканала. Также журналистка заявила, что имеет на руках записи того, что происходит за кулисами телеканала Fox. Геккер сообщила, что собирается обнародовать их, так как они касаются не только сотрудников канала, но и зрителей.

"Я вышла на некоммерческую журналистскую организацию под названием Project Veritas, которая поможет мне обнародовать записи уже завтра, так что следите за их новостями", - объявила журналистка.

Геккер не уточнила, что содержится в записях.