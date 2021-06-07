Мужчину, который слонялся по подъездам в полицейской форме задержали в Киеве

Благодаря бдительности граждан патрульные привлекли к ответственности мужчину, который незаконно использовал форменную одежду полиции.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в соцсети Facebook.

Отмечается, что на днях в полицию обратился житель улицы Щекавицкой с сообщением о подозрительном мужчине. По словам заявителя, незнакомец находился в форменной одежды полиции, но вел себя странно и бесцельно слонялся подъездами.

Патрульные, прибывшие на вызов, действительно обнаружили в доме мужа в полицейской форме, но на требование представиться и предъявить удостоверение, тот ответил, что не служит в полиции. Жетон на груди мужчины был без номера.

Мужчина рассказал, что в этом доме проживают его родственники, в чем убедились настоящие стражи порядка. Объяснить причину, по которой он надел одежду, похожую на форменную, гражданин не смог.

В результате патрульные составили него протокол по ст. 184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины) КоАП.