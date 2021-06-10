 

5 главных вопросов о встрече Байдена и Путина в Женеве

События Вчера, 21:3544
5 главных вопросов о встрече Байдена и Путина в Женеве

Завтра, 16 июня, состоится саммит президентов США и России в Женеве. Он может сдвинуть с мертвой точки отношения двух стран, которые стремительно скатываются к новому изданию "холодной войны". 

Одной из центральных тем станет Украина, что подтвердил и звонок Байдена Зеленскому накануне отъезда в Европу. О том же говорит и официальная информация о саммите, в котором примет участие заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, которые в Кремле курирует отношения с Украиной. 

Отвечаем на пять главных вопросов о предстоящем событии.

1. Как будет организован этот саммит? 

Саммит Путина и Байдена начнется 16 июня в 14:00 по киевскому времени (в 13:00 по Женеве).

Мероприятие пройдет в Villa La Grange - особняке XVIII века, окруженном самым большим и красивым городским парком на берегу Женевского озера. 

Джо Байден прибывает в Женеву сегодня вечером. Он и вся американская делегация расположились в отеле InterContinental. Владимир Путин прилетит завтра утром, а сразу после переговоров без ночевки вернется в Москву.

Уже был опубликован график работы президентов.

Владимира Путина у входа в виллу Ла Гранж встретит президент Швейцарии Ги Пармелен. К ним присоединится Джо Байден.

Политики скажут вступительное слово, сделают совместное фото. После чего президенты США и России отправятся внутрь особняка - в уникальную библиотеку, созданную в 1821 году.

Переговоры, которые начнутся в 14-00 по киевскому времени, будут разделены на три этапа.

Первый - в формате тет-а-тет. Далее к переговорам подключатся министры иностранных дел Блинкен и Лавров. Дальше, в зависимости от темы обсуждения, лидеры будут привлекать нужных специалистов.

В перерывах между переговорами Путин и Байден смогут пообедать. Для них оборудованы зоны отдыха с видом на французский сад и Женевское озеро.

По данным источников СМИ, саммит Байдена и Путина продлится четыре-пять часов.

После переговоров президенты по отдельности дадут брифинги и ответят на вопросы СМИ. Причем, Путин выступит раньше Байдена, сообщает Bloomberg. На оба брифинга аккредитовано около тысячи журналистов.

2. Какие вопросы точно будут подниматься? 

Украина. Судя по составу российской делегации, Украину будут обсуждать детально - с Путиным в Женеву летит куратор украинского направления Дмитрий Козак.

О делегации Байдена известно мало. Точные данные есть лишь о присутствии госсекретаря Энтони Блинкена. Который как раз перед европейским турне американского президента побывал в Украине, где оценил положение дел. 

Это лишний раз доказывает, что Киев станет одним из главных вопросов этой встречи. Что и не удивительно - именно по Украине наиболее сильны противоречия двух стран.

С Украиной увязана тема НАТО, чей саммит с участием Байдена состоялся как раз вчера. Там западные союзники могли сверить часы перед встречей двух президентов. Поэтому скорее всего хозяин Белого дома будет доносить до коллеги из Кремля не точку зрения одних лишь США, но некую консолидированную позицию всех членов Альянса. 

И это скорее позитивный сигнал для Москвы - поскольку ряд государств НАТО, например, Германия и Франция, настроены куда менее воинственно в отношении России, чем, скажем британцы или сами Штаты. И не горят желанием принимать воюющую Украину в Альянс.

Пока именно так все и складывается. Еще вчера, по итогам натовской встречи, Байден сказал, что против принятия Украины в ближайшей перспективе. Что, видимо, будет преподноситься как некий аванс Москве при переговорах с Путиным. В ответ Байден может потребовать каких-то уступок от России по украинскому вопросу. 

Впрочем, еще накануне Путин несколько раз давал понять, что не верит Западу и понимает, что его обещания относительно Украины и НАТО мало чего стоят. Поэтому на встрече с Байденом его российский визави может потребовать каких-то более весомых гарантий украинского нейтралитета. 

Что же до исполнения Минских соглашений, то присутствие Козака в российской делегации говорит о том, что и эту тему будут обсуждать. Тем более, что Минский протокол был подписан в каденцию Обамы-Байдена. И сам нынешний президент США в 2015 году приезжал уговаривать Раду принять необходимые для "Минска" законы. 

Шансы на то, что этот вопрос может сдвинуться с мертвой точки, ненулевые. Американцы очень серьезно забеспокоились, когда Россия двинула войска к границам Украины после очередного обострения на Донбассе. Очевидно, что если война будет продолжаться, такие ситуации начнут возникать все чаще. 

Решить этот вопрос в корне поможет лишь реализация политической части Минска-2, где прописана логика урегулирования. 

Другое дело, что этот вопрос американцы вряд ли захотят решать без увязки с другой проблематикой. И здесь сложно прогнозировать, до чего получится договориться. И получится ли.

Но в любом случае, о результате договоренностей с Путиным или его отсутствии Байден проинформирует Зеленского в Белом доме, куда украинского президента позвали на конец июля. 

Вооружения и Ближний Восток Также с Путиным будут глава Генштаба РФ и спецпредставитель России по Сирии. То есть говорить будут как о контроле над оружием массового поражения, так и по Ближнему Востоку, где тлеет ряд конфликтов, в том числе - с участием России, как в Сирии.

Китай. В недавнем интервью Путина американскому каналу NBC очень много внимания журналисты уделили вопросам отношений России с Китаем.

Из ответов российского президента можно сделать вывод, что разворачиваться от КНР лицом к Западу Кремль не планирует (детальнее - в материале Китай - союзник, Украина - плацдарм).

Это, судя по всему, будет одна из наиболее тяжелых частей переговоров. Потому что как раз в обмен на отдаление России от Китая американцы могут пообещать Москве подвижку по разным направлениям (например, по Украине). Но пока не очень похоже, что Москва согласится ради этого отказаться от тесных отношений с Пекином.

3. Какие ожидания от встречи в США и России? 

И Вашингтон, и Москва публично говорят, что не ожидаются от саммита прорыва.

В Белом доме рассматривают переговоры как возможность для общения двух стран на высоком уровне. При этом Вашингтон не рассчитывает, что на встрече будут достигнуты заметные результаты. На днях об этом заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, между США и Россией нет доверительных отношений. Американская сторона разъяснит российской стороне свои ожидания от двусторонних отношений и даст понять, что, если Россия продолжит осуществлять "злонамеренные" действия, то США примут ответные действия.

По словам Владимира Путина, двусторонние отношения стран деградировали до самой низкой планки за последние годы. Но есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения взаимных позиций. 

Несмотря на отсутствие оптимизма с обеих сторон, в последние дни Байден и Путин отзываются друг о друге уважительно и комплиментарно.

Байден назвал Путина "достойным соперником, умным и жестким". Также президент США попытался замять тему, связанную с его высказыванием "Путин - убийца". Джо Байден повторно не ответил утвердительно на этот вопрос, уклонился от него и добавил: "Не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения встречи, которую мы собираемся провести".

Путин охарактеризовал Байдена как опытного политика. По словам президента России, его коллега "очень взвешенный и аккуратный".

"Я очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе", - отметил он.

То есть в целом настрой на то, что как минимум удастся остановить дальнейшее сползание к конфронтации.

4. Чего ждут от встречи в Украине? 

Официальные заявление украинской дипломатии оставляют двойственное впечатление. С одной стороны министр Дмитрий Кулеба говорит, что никаких рисков от американо-российской встречи для Украины нет.

С другой - заявляет, что Киев не примет никаких решений относительно его судьбы, которые будут приняты на саммите Байдена и Путина без участия самой Украины. 

Но если "рисков нет", зачем тогда нужны эти грозные предупреждения?

На самом деле в украинском руководстве не скрывают своих опасений по поводу этой встречи. Владимир Зеленский на недавней пресс-конференции, а также в двух интервью западным изданиям не смог скрыть своего негатива относительно саммита.

Он предположил, что США могут пойти на некий "большой размен" касаемо Украины, а также снятие санкций. И это, мол, будет геополитической победой Москвы. 

Депрессивные настроения в Украине усилились после отказа Штатов останавливать "Северный поток-2" - хотя от Байдена украинские власти ожидали как раз обратного. И пока отношение к завтрашним переговорам в Женеве со стороны Киева очень настороженное. 

5. Почему Байден и Путин не хотят давать совместную пресс-конференцию?

Американские СМИ пишут, что это было решение Белого дома. Главный мотив - предотвратить волну "зрады" за океаном.

В отдельных американских медиа Путина изображают изгоем на мировой арене и врагом США. Поэтому Байдену и так постоянно приходится оправдываться за свою инициативу провести эту встречу.

А совместный выход к журналистам снова ломает схему о "нерукопожатности" российского лидера. Как это было после его встречи с Трампом в Хельсинки.

Нынешний президент, конечно, прекрасно помнит, как травили его предшественника за пресс-конференцию с Путиным. И хочет избежать той же участи. 

Второй момент - отдельные выступления позволят не координировать позиции для общего брифинга, а представить переговоры в нужном каждой стороне свете.

Что также лишний раз позволит съехать с темы "зрады".

При этом за кулисами переговоров президенты могут договариваться о чем угодно. Но и здесь отсутствие общей пресс-конференции очень показательно. Значит, публичного оглашения каких-то судьбоносных вещей не планируется.

Что же до негласных договоренностей, они проявятся, если начнут выполняться. И видно это будет в том числе по Украине. Возможно даже в первую очередь по Украине.

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Теги: news, новости, Украина, Путин, Байден, 7dniv, 7dnivinfo  
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