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События Вчера, 23:3946
Уникальный стелс-дрон "ACE ONE" представили в Украине

Новинка способна летать на скорости свыше 900 км/ч. БПЛА будет управляться искусственным интеллектом, а на его реализацию нужно 5 лет.

Украинская компания ACE показала свою модель беспилотного аппарата ACE ONE на выставке "Зброя та безпека-2021". Об этом сообщает Мілітарний.

По словам представителей компании, дрон сможет нести на борту высокоточные управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля". Многие детали беспилотника уже производятся для других БПЛА, поэтому детали будет просто установить на их разработку.

Беспилотник сконструирован по стелс технологии, благодаря этому его практически невозможно вычислить. Управление дроном осуществляется при помощи ИИ, которое также может управлять роем таких БПЛА.

Основные характеристики беспилотника "ACE ОNE":

  • Максимальная высота полета: 13700 метров
  • Оперативный радиус: 1500 км
  • Вес: 7,5 тонны
  • Длина: 11 метров
  • Ширина: 8,5 м
  • Максимальная скорость: 0,95 Маха (почти 1000 км/ч)

ACE ONE предназначен для выполнения операций: стратегической, оперативной и тактической разведки, штурмовых операций в широком диапазоне высот, подавление противника противовоздушной обороны. Стоимость одной единицы, по оценкам разработчиков, колеблется в районе 12-13 млн долларов. А для запуска беспилотника необходимо примерно 5 лет.

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Теги: news, новости, Украина, Беспилотник, 7dniv, 7dnivinfo  
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