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События Сегодня, 09:3174
Начальник СИЗО Одессы попался на пьяном вождении и сопротивлялся аресту

В Одессе начальник следственного изолятора Сергей Чишкала, который попался на пьяном вождении, буянил и пытался сбежать от полиции, признан виновным в совершении административных правонарушений.

Об этом со ссылкой на постановление Малиновского районного суда Одессы пишет местное издание "Думская".

"Чишкала виновен в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 130, 173 и 185 КУоАП - управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, мелком хулиганстве и злостном неповиновении полиции", - сообщили в материале.

Суд постановил, что за нетрезвое вождение тюремщик будет вынужден заплатить штраф в размере 17 тыс. грн и на год лишится права управлять машиной. А за хулиганство и сопротивление патрульным Чишкале назначили наказание в виде 60 часов общественных работ. По всей видимости, его заставят мести улицы.  

"Полковник внутренней службы Сергей Чишкала начал праздновать Международный женский день заранее. Поздно вечером 6 марта, после посиделок в ресторане, он решил прокатиться на своем авто Тойота FJ CRUISER в нетрезвом состоянии. Машина была остановлена патрульными, но полковник попытался сбежать. После того как его догнали, начал орать на полицейских, размахивая удостоверением, и даже пытался справить на них нужду. Был задержан. В райотделе снова начал буянить и ударил полицейского ногой", - рассказали в полиции.

По данным издания, автомобиль Тойота FJ CRUISER в декларации пенитенциария не фигурирует: из транспортных средств он указал в ней Chevrolet Epica 2008 года, два ВАЗ-21099 и катер "Южанка-2". Все это мужчина якобы приобрел в 2020 году. Кроме того, у него имеется неплохая коллекция охотничьего стрелкового оружия (американские и немецкие карабины) и жилой дом в Старобельске Луганской области.

Помимо этого, в прошлые годы Чишкала подавал полностью пустые декларации: если им верить, тогда он был бездомным, "безлошадным", безоружным и работал за спасибо.

Отметим, что Чишкалу назначили начальником СИЗО в прошлом году. До этого он возглавлял оперативную часть изолятора.

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