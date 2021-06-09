На дне моря у курортной Лебедевки нашли затонувшее судно с грузом снарядов

В акватории Черного моря спасатели обнаружили смертельно опасную находку, Здесь, недалеко от побережья популярного курортного поселка Лебедевка нашли затонувшее военное судно времен Второй мировой, на борту которого находился груз артиллерийских снарядов и другие взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает пресс-служба одесского областного управления ГСЧС Украины.

В настоящее время продолжаются активные работы по подъему со дна моря взрывоопасных предметов.

"За период с 7 июня водолазами-саперами ГСЧС обследовано 18 000 квадратных метров морского дна, изъято 49 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, 5 700 единиц взрывателей и 12 350 единиц других взрывоопасных предметов. Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредств, водолазного снаряжения и специальных технических приборов с целью обеспечения безопасности граждан в местах курортного отдыха. К проведению специальных работ привлечено восемь специалистов и две единицы специальной техники", - рассказали в пресс-службе спасателей.