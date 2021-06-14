Перед матчем Франция - Германия на поле высадился парашютный десант "Гринписа"

Перед матчем Евро-2020 в Мюнхене, где Франция сыграла с Германией, активист международной экологической организации "Гринпис" пролетел над болельщиками на парашюте и благополучно приземлился на поле.

Об этом пишет и публикует соответствующие фото Telegram-канал Life shot.

На парашюте был написан слоган "Избавься от нефти! Гринпис". В этот момент команды Франции и Германии уже были готовы начинать игру.

На видео запечатлено, как активист, опасно маневрируя, проносится прямо над головами изумленных болельщиков.