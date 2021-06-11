Жен и детей боевиков ИГИЛ из Сирии эвакуируют в Украину

В среду, 16 июня, из Сирии в Украину эвакуируют жен и детей террористов ИГИЛ. После разгрома "Исламского государства" члены семей боевиков были изолированы в специальных лагерях, откуда их и вывезут в нашу страну.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на информированные источники.

Пока количество женщин и детей, которые прибудут в Украину, неизвестно.

Всего в спецлагерях (фактически тюрьмах под открытым небом) находятся более 70 000 человек. Среди них есть и десятки украинцев. Часть из них уже удалось вернуть домой, другие до сих пор мечтают выбраться из Сирии. У большинства из них украинские документы отобрали в первый же день попадания в ИГИЛ. А у рожденных на Ближнем Востоке детей украинских документов вообще нет.

По данным сайта "Крым.Реалии", среди ожидающих эвакуации 16 июня есть украинка с семью детьми, которые с 2019 года находились в лагере "Родж" на северо-востоке страны.

А "Радио Свобода" информирует, что к возвращению женщин и детей подключились специалисты Главного управления разведки Украины и Министерства иностранных дел по поручению Офиса президента. Это стало возможным при поддержке властей Иракского Курдистана, которые фактически обеспечили транзитный коридор для вывоза граждан Украины.

После возвращения в Украину прибывшим будут восстанавливать документы граждан Украины, также их проверят правоохранительные органы.