Почему националисты атаковали самую популярную в мире украинскую видеоигру

В сети разгорелся скандал о правильном написании Chernobyl после трейлера видеоигры Сталкер-2
В сети разгорелся скандал о правильном написании Chernobyl после трейлера видеоигры Сталкер-2

Недавно украинская студия-разработчик компьютерных игр GSC Game World представила новый трейлер популярной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 с подзаголовком Heart of Chernobyl ("Сердце Чернобыля").

Видеоигра выйдет только в 2022 году. Но националисты уже пытаются сорвать запущенную рекламную кампанию, обвиняя разработчиков в недостаточной любви к украинскому языку.

Ряд радикально настроенных активистов в соцсетях возмущаются официальному трейлеру игры на русском языке и транслитерацией на английский. Они запустили в Twitter свой флешмоб с хэштегом #ChornobylNotChernobyl и предлагают запретить выпуск франшизы.

"Страна" разбиралась в тонкостях очередной "зрады" на языковой почве.

Что известно о культовой украинской игре 

"Сталкер" - самая известная в мире компьютерная игра от украинских разработчиков студии компьютерных игр GSC Game World. Первая часть была выпущен в 2007 году под названием "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля".

Игра моментально заслужила культовый статус и получила продолжения (Сталкер "Чистое небо" в 2008 году и Сталкер "Зов Припяти" в 2009 году).

Основателем компании является киевский проектировщик компьютерных игр Сергей Григорович, а название фирмы - это аббревиатура его фамилии, имени и отчества на английском языке. 

Анонсировано, что продолжение игры выйдет 28 апреля 2022 года и получит подзаголовок Heart of Chernobyl ("Сердце Чернобыля", - Ред.) Действие этой части также разворачивается в зоне отчуждения, которая возникла в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

На YouTube-канале GSC Game World на днях вышел официальный трейлер видеоигры. 

В 5-минутном видео представлены разнообразные локации - от посиделок у костра до заброшенных поселений Чернобыльской зоны, в которых свирепствуют монстры, заводов с аномалиями, радиоактивных болот, брошенных домов с артефактами, экспериментальных лабораторий с мутирующими существами. Мутанты поджидают сталкеров в Припяти и других поселениях южной границы Украины.

В конце ролика можно увидеть Сергея Григоровича, который желает главному герою "удачной охоты". Игра, как обещают создатели, выйдет для ПК и Xbox, позже появится и на PlayStation. 

Но вместо того, чтобы порадоваться за проблески международного успеха украинских разработчиков, ура-патриоты принялись их критиковать. 

"Чорнобиль, не Чернобыль"

Камнем преткновения среди украинских поклонников игры стало название на русском языке - "Сердце Чернобыля". Его разработчики перевели на английский путем транслитерации как "Heart of Chernobyl".

Националисты настаивают, что по законам украинского языка правильно было бы писать Chornobyl. Они недоумевают: почему украинские разработчики позволили себе выпустить трейлер на русском языке и допустили подобный перевод, который может создать впечатление того, что игра разработана в России, а не Украине.

В Twitter даже запустили специальный хэштег #ChornobylNotChernobyl.

"При этом весь трейлер на русском. Теперь на Западе игру считают российской, а русня бегает по сети и кричит про "отечественный" геймдев", - пишет пользователь Даниил Максименко.

"Потому что Чернобыль - это Украина, и название должно быть украинское", - считает еще один пользователь соцсети.

Почему националисты атаковали самую популярную в мире украинскую видеоигру

"Выпускать трейлер на весь мир на русском языке - это такое неуважение к своей украинской и мировой аудитории, что капец", - мнение еще одного, уже анонимного автора. 

Почему националисты атаковали самую популярную в мире украинскую видеоигру

Некоторые, то ли в шутку, то ли всерьез потребовали запрета игры. 

"Полностью поддерживаю, что Сталкер 2 неправильный и предлагаю его запретить", высказываются комментаторы.

Почему националисты атаковали самую популярную в мире украинскую видеоигру

Также "Сталкер-2" назвали "пережитком Союза и русификации".

Почему националисты атаковали самую популярную в мире украинскую видеоигру

Послышались претензии от патриотов, которые специализируются на видеоиграх. Сообщество GameStreetUA, которое выступает за украиноязычную локализацию игр, написало критический пост о "Сталкере-2" и его отношению к украинскому языку. 

"Кто как не украинская компания должна понимать вред от обрусевшей (в оригинале - зросійщеної) передачи украинских топонимов?", - задаются вопросом активисты. 

"И русским языком трейлере, и подзаголовком игры украинская компания способствует распространению ложных стереотипов о российском Чернобыле среди иностранцев", - бьет тревогу паблик.

Правда, он считает, что GSC сделала это "невольно". Но тем не менее авторам поста "грустно". Они призывают исправить "ошибку" до релиза игры.

Почему националисты атаковали самую популярную в мире украинскую видеоигру

Разработчики GSC Game World никак не комментируют нападки в сети и русскоязычный трейлер. А согласно данным сервиса Steam, в игре будет озвучка и субтитры на украинском, русском и английском языках. 

Как правильно - Chornobyl или Chernobyl?

Правила перевода на английский язык путем транслитерации действительно основаны на передаче алфавита языка оригинала - русского или украинского - латиницей.

Понятно, что разработчики передали русскую версию написания Чернобыля. Объяснение здесь простое: игра предназначена для мирового рынка с высокой долей на нем постсоветских стран (прежде всего России). 

Если сравнить цифры, указанные на официальном сайте компании, то все становится понятно: в СНГ было продано 950 тысяч копий предыдущей части игры, а в мире - всего лишь 700 тысяч.

Но и в англоязычном мире принята именно "русская" транслитерация названия Чернобыля. Вот пример из Википедии. 

Почему националисты атаковали самую популярную в мире украинскую видеоигру

Так исторически сложилось потому, что город этот стал всемирно известным еще в советское время. И, соответственно, его транслитерация латиницей именно в такой форме абсолютно логична. 

Точно так же в мире никто не говорит "оборона Волгограда", имея в виду бои за Сталинград 1942-1943 года. 

Ну, и последний аргумент - слово Chernobyl это давно часть бренда игры, который известен по всему миру, и не меняется по прихоти языковых цензоров. 

Ситуацию комментируют в соцсетях и с другой стороны. 

"Разработчикам игры Сталкер-2 предъявили, что, мол, в названии игры "Heart of Chernobyl" написано Chernobyl, а не Chornobyl. Мол, по-москальски, а не по-украински.

Данными предъявами политические украинцы лишь в очередной раз продемонстрировали низкий уровень образования. Дело в том, что географические названия не транслитерируются, а переводятся. Поэтому по-русски Вена, по-украински Відень, по-английски и по-немецки Wien, а по-словенски вообще Dunaj. Т.е. в каждом языке существуют свои исторически сложившиеся написания и произношения тех или иных географических названий.

Так вот: в английском языке Чернобыль называется Chernobyl, а не Chornobyl. Второе название для английского, опять же, языка, является тупо грамматической ошибкой, как и написание Odesa с одной s (такое написание будет верным, скажем, в румынском или итальянском, но по-английски так говорить неправильно). Очевидно, что фраза "Heart of Chernobyl" написана на английском по правилам этого языка.

То есть, политические украинцы продолжают исполнять свою политическую миссию: нести в мир бардак и напыщенную безграмотность.

Хоть что-то в мире не меняется", - пишет журналист Юрий Ткачев.

Почему националисты атаковали самую популярную в мире украинскую видеоигру