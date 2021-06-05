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События Сегодня, 13:54148
Почему чиновникам и депутатам начали массово колоть дефицитную вакцину

С этой недели в Украине начали прививать от коронавируса депутатов и госслужащих. Все они, включая в том числе судей, получили право на самую востребованную вакцину - Pfizer. 

Причем в приоритетные группы по вакцинации их внесли уже после того, как в Украину завезли немецко-американский препарат. До этого, видимо, чиновники желанием прививаться особо не горели.

Разбирались, как вышло, что депутатов вакцинируют самой  востребованной из представленных в Украине вакцин - и как распределяют ее дозы среди простых украинцев.

От чиновников до нардепов

В Киеве с понедельника, 14 июня, началась вакцинация госслужащих от коронавируса. Прививки им делают вакциной компании Pfizer-BioNTech. Речь идет о сотрудниках законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления.

Чиновников, депутатов и судей прививают "Пфайзером" мобильные бригады - согласно решению Оперативного штаба Минздрава.

Такое решение было принято еще 7 мая. В Дорожную карту вакцинации внесли изменения и добавили госслужащих на третий этап вакцинации - "как структуры, выполняющие функции государства, регионального и местного управления".

Народных депутатов, которые хотят сделать прививку от коронавируса, вакцинируют препаратом компании "Пфайзер" прямо в Верховной Раде.

Нардепы могут записаться на вакцинацию в холле парламента. После этого им делают прививку в отдельном кабинете. К середине дня 15 июня уже вакцинировались 42 депутата. Тем, кто недавно перенес коронавирус, прививку рекомендуют отложить. 

Соответствующее видео в своем Telegram-канале вчера опубликовал нардеп Евгений Шевченко, которого ранее исключили из рядов "слуг народа". Он показал процедуру вакцинации в парламенте. В холле он подошел к столу, за которым сидят несколько девушек-медиков.

- Здравствуйте, тут депутатов записывают на вакцинацию "Пфайзером"?

Получив утвердительный ответ, он сказал, что его врач говорит, что ему прививаться еще рано после перенесенного коронавируса.

- А сколько депутатов уже записались?

- Сорок два

- А где вакцинируют?

- Вот тут рядом, мы сейчас вас записываем и вы сразу идете.

В прививочном кабинете, тут же в Раде, дежурит бригада медиков. Депутату продемонстрировали флакон "Пфайзера" и документы на него.

Сам Шевченко не стал прививаться, поскольку у него еще действует собственный иммунитет. В прививочном кабинете ему посоветовали вакцинироваться от ковида через полгода.

Кого могут прививать "Пфайзером"?

Препарат Comirnaty (торговая марка вакцины от коронавиурса от Pfizer-BioNTech) разрешают колоть взрослым от 16 лет и без дальнейших ограничений по возрасту. Его подтвержденная эффективность 95%, что является одним из лучших в мире показателей.

Это один из четырех препаратов, утвержденных в ЕС (кроме "АстраЗенеки", "Модерна" и "Джонсон"), что дает основание полагать, что у привитых "Пфайзером" будет меньше трудностей при въезде в Европу, когда заработают ковид-сертификаты.

Неудивительно, что многие украинцы стремятся привиться "Пфайзером". Но это возможно, только если они попадают в категорию, определенную Минздравом. Пока "Пфайзер" кололи следующим категориям украинцев:

- медики,

- работники образования,

- военнослужащие,

- публичные лица и ветераны боевых действий,

- соцработники,

- работники сферы госбезопасности,

- лица старше 60 лет,

- работники критической инфраструктуры,

- лица с сопутствующими заболеваниями.

Также "Пфайзером" прививали иностранных дипломатов. Как объяснили в МОЗ, это делают, поскольку другие страны также прививают украинских дипломатов на местах.

В этом перечне есть и категория "другие приоритетные группы". Что и стало лазейкой для чиновников и нардепов. Но вопрос - сколько их удалось привить?

Как видим из данных на сайте СНБО, по состоянию на 15 июня больше всего немецко-американской вакциной привили работников образования (142 033), медиков (63 692), работников сферы госбезопасности (29 801). 

Почему чиновникам и депутатам начали массово колоть дефицитную вакцину

Почему чиновникам и депутатам начали массово колоть дефицитную вакцину

"Другие приоритетные группы" "Пфайзер" получали тоже. Всего 2 353 человека, большинство из них были привиты в июне. 

Почему чиновникам и депутатам начали массово колоть дефицитную вакцину

То есть можно считать, что именно такова математика vip-вакцинации за половину месяца. Казалось бы, эти цифры невелики. Но и доля госслужащих с нардепами тоже невысока относительно всего населения.

Показателен тут сам факт, что элита уже начала колоть себя дефицитной вакциной с доставкой прямо на рабочее место - тогда как обычным людям предлагается стоять в очередях за китайским препаратом. 

Как в Украине распределяют вакцины?

По состоянию на 15 июня Украина получила порядка 4 миллионов доз вакцины от коронавируса от разных производителей:

AstraZeneca (или Covishield) - 1 572 800,

Pfizer-BioNTech (Comirnaty) - 1 289 340,

Sinovac Biotech (Coronavac) - 1 213 316.

Почему чиновникам и депутатам начали массово колоть дефицитную вакцину

Еще 700 тысяч доз вакцины, по данным МОЗ, пребывает на лабораторном контроле. Вместе с ними можно говорить, что у Украины пока 4 851 506 доз.

Почему чиновникам и депутатам начали массово колоть дефицитную вакцину

Первой в страну завезли индийскую "АстраЗенеку" - в конце февраля. И начали вакцинировать первых украинцев. Эффективность этого препарата после двух доз, если соблюдать между ними трехмесячный перерыв, как советуют в МОЗ Украины - 81,3%.

В конце марта доставили китайский препарат "Короновак" от Sinovac Biotech. Прививать им начали с апреля. Заявленная эффективность "Короновака" - 83,5% после двух доз, но, к примеру, в Бразилии, протестировав препарат на своем населении, заявляют, что на самом деле - около 50%.

И, наконец, "Пфайзер". Первая партия вакцин Pfizer прибыла в Украину в апреле и тогда же началась вакцинация.  Эффективность препарата - 95%.

В Минздраве разбили вакцинацию на пять этапов.

Первый этап. В первую очередь вакцинировали медиков, которые работали с ковид-больными, военнослужащих в зоне ООС на Донбассе, пожилых людей из домов престарелых и интернатов и работников этих учреждений. Прививали "Ковишилдом". Других вакцин на тот момент не было. Также привиться без очереди могли публичные лица - для популяризации прививок от коронавируса.

Второй этап. Потом вакцинировать стали пожилых людей старше 80 лет, соцработников и остальных медиков, священников. С апреля кололи "АстраЗенеку" и "Короновак".

Третий этап. Прививать стали учителей, лиц старше 65 лет, работников сферы госбезопасности (Нацполиция, ГосЧС, пограничники). 

Четвертый этап. Подключили лиц старше 60 лет, в том числе тех, кто имеет сопутствующие заболевания, работников мест лишения свободы и осужденных, граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. 

Пятый этап. Предполагается, что очередь дойдет до остального населения. Вакцинировать обещают всех желающих от 18 лет.

Почему чиновникам и депутатам начали массово колоть дефицитную вакцину

На деле власти еще тогда предупреждали, что эти этапы могут смешиваться, если вакцин будет хватать. 

Логика распределения вакцин среди населения была такой: первых украинцев (медиков, военных, в домах престарелых) прививали только "Ковишилдом", поскольку выбирать было не из чего. 

С появлением "Короновака" и "Пфайзера" в Минздраве стали распределять вакцины более творчески.

Наиболее востребованным "Пфайзером" стали массово колоть учителей, медиков, соцработников. Теперь им вакцинируют и депутатов с чиновниками. 

На пятый этап в Украине пока вышла только китайская вакцина "Коронавак". В центрах массовой вакцинации, которые по выходным работают в Киеве, Одессе, Львове и других городах, прививают именно ей. Там ставят уколы всем желающим, в порядке живой очереди. 

Также "Короновак" колют пенсионерам, полицейским и пограничникам.

В пунктах вакцинации в регионах украинцев, которые входят в категории, попадающие под вакцинацию, до июня чаще всего кололи "АстраЗенекой" индийского и южнокорейского производства. Пик пришелся на апрель.

А вот в июне "АстраЗенеку" сменили "Короновак" и "Пфайзер". За полмесяца первой дозой "АстраЗенекой" вакцинировали всего 2 589 человек (еще 125 051 вакцинаций - это вторая доза, то есть те, кто уже был охвачен).

Для сравнения - в июне "Короновака" укололи 236 496 первых доз (и 23 804 второй), "Пфайзера" - 236 514 первой дозой и 9 547 второй.

Это связано с тем, что, вакцинацию "АстраЗенекой" начали в феврале, а "Пфайзером" позже всего - в мае.

Хорошая новость может состоять в том, что "Пфайзера" Украине обещают порядка 20 миллионов доз до конца года. Это позволит довольно быстро привить элиту и потом передать вакцину всему остальному населению. Но только в том случае, если поставки не сорвутся. А такое в украинской практике уже не раз бывало. 

 

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Теги: news, новости, Украина, Pfizer, вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
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