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События Сегодня, 15:3742
Без конкурса решили назначать нового гендиректора "Укрпочты"

Генерального директора "Укрпочты" назначит Наблюдательный совет без конкурсного отбора, поскольку конкурс и утверждение результатов займет минимум полгода.

Соответствующее решение Кабинет министров Украины утвердил на заседании в среду, 16 июня.

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале обнародовал обоснование необходимости принятия акта. В нем сказано, что првоедение конкурса займет не менее полугода и на протяжении всего этого времени неопределенность с руководителем может поставить под угрозу инвестиционную программу и работу "Укрпочты".

Без конкурса решили назначать нового гендиректора "Укрпочты"

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Теги: news, новости, Украина, Укрпочта, 7dniv, 7dnivinfo  
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