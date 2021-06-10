Байден протянул руку первым. Началась встреча президентов США и РФ

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились в Швейцарии. Они сразу же пожали руку друг другу.

За встречей государственных лидеров "Страна" следит в обновляемом материале.

Первым к вилле Ла Гранж в Женеве приехал президент России Владимир Путин, затем прибыл его американский коллега Джо Байден. Президенты сделали совместную фотографию, пожали руки. Первым руку протянул Байден. Президент РФ поблагодарил американского коллегу за инициативу саммита, тот ответил, что встреча лицом к лицу полезна.

После этого лидеры ушли за закрытые двери, начались переговоры в узком составе, с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.