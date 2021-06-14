Магазин Киевского ювелирного завода ограбили в Киеве. За информацию о преступнике платят 100 тысяч

Киевские полицейские разыскивают мужчину, который в прошлом месяце совершил разбойное нападение на ювелирный магазин Киевского ювелирного завода. Разбойное нападение произошло 22 мая текущего года.

В рамках досудебного расследования следователи и оперативники начали необходимые меры по установлению личности злоумышленника.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители просят граждан помочь установить личность злоумышленника. За любую информацию, которая поможет раскрыть преступление, Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в помещение ювелирного магазина в Голосеевском районе зашел мужчина и, угрожая предметом, похожим на ружье, забрал ювелирные украшения с витрины и убежал. Приметы злоумышленника: рост 180-185 см, среднего телосложения, был одет в синие джинсы и серую футболку.

Полиция Киева обращается к гражданам, кто обладает какой-либо информацией, которая поможет в раскрытии преступления, позвонить по телефонам: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 или по спецлинии 102. Анонимность и конфиденциальность гарантируется, а Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.